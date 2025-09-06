Здоровье, личная жизнь, новые роли: куда пропала Мария Аронова

В начале сентября стартовала премьера нового сериала с актрисой Марией Ароновой в главной роли. Кого сыграла артистка, что известно о ее здоровье, как сложилась ее личная жизнь?

Чем сейчас занимается Мария Аронова

1 сентября в онлайн-кинотеатрах Premier и START вышел комедийный сериал «Олдскул». Главную роль в нем исполнила Мария Аронова, она сыграла классическую советскую учительницу математики.

По сюжету Мария Трифонова, легендарный педагог старой школы и последняя обладательница звания «Учитель года СССР», решает устроиться в ультрасовременную элитную школу, где царит свобода, креатив и равноправие. Ей предстоит обучать физике поколение, для которого строгие порядки — диковинка, и параллельно искать путь к сердцу 16-летней внучки и дочери, с которой у нее давно потерялась связь.

Фильмография актрисы насчитывает почти 100 ролей. За последние 10 лет артистку стали чаще звать в кино, однако театр для нее «продолжает оставаться домом и основным делом». Свою позицию знаменитость объяснила тем, что «ничего не понимает в кино».

Какие проблемы со здоровьем есть у Марии Ароновой

20 июля Telegram-канал Mash сообщил, что артистку госпитализировали. По информации журналистов, актриса попала в Боткинскую больницу в Москве, где ей провели обследование и помимо основного заболевания выявили еще ряд побочных. Как пишет Mash, операционное вмешательство не потребовалось.

По информации Telegram-канала, Аронова испытывала усиливающиеся ноющие боли в пояснице, которые появились у нее несколько лет назад. В 2017 году в СМИ появилась информация о том, что у артистки обнаружили рак, однако никаких подтверждений этим слухам не последовало.

Позднее Аронова в разговоре с NEWS.ru назвала сообщения о своей госпитализации фейком. По словам артистки, в тот момент она находилась дома.

«Я дома. Ни в какую больницу я не попала. Это какая-то утка. Это, во-первых. Во-вторых, если человек попал в больницу, то почему вы мне звоните, ребят, если бы я вдруг туда попала? Вы считаете, что можно звонить в больницу человеку? И что узнавать-то?» — заявила Аронова.

Что известно о личной жизни Ароновой

Во время обучения в Щукинском училище актриса познакомилась с Владиславом Гандрабуром и вскоре забеременела от него. Молодой человек сначала отрицал отцовство и исчез на некоторое время. Однако после появления на свет малыша он вернулся к Ароновой, и они заключили брак. В интервью Юлии Меньшовой актриса рассказала, что их союз распался из-за того, что супруг поднял на нее руку.

Вторым мужем Марии Ароновой стал Евгений Фомин. Актриса родила от него дочь Серафиму. Мария признавалась, что берет на себя финансовые обязательства, так как Евгений занимается домашним хозяйством во время ее работы. Однако она стремилась к тому, чтобы супруг не чувствовал себя зависимым от нее или детей, если с ней что-то случится.

В связи с этим они открыли совместный счет, на котором хранятся средства Евгения. Артистка рассказывала, что любовь — необязательное условие для брака. По словам Ароновой, она вступала в брак без любви.

«Я не любила Женю вообще. <…> Чем старше становлюсь, тем чаще задаюсь вопросом: „А смогла бы я жить с мужиком, которого я бы любила больше жизни?“ Не знаю. Я очень ревнива», — рассказывала Аронова.

Впоследствии актриса признавалась, что чувства пришли позже. Сейчас она очень боится потерять Евгения. Вместе с Фоминым артистка живет уже 27 лет, хотя расписалась пара только в 2018 году, после 15 лет отношений.

Аронова вместе с семьей живет в Долгопрудном в большом просторном особняке. У семьи есть две пожилые собаки — шпиц и английский бульдог.

Читайте также:

Отказ помогать бойцам СВО, «отмена», запрет песен: где сейчас Шнуров

Помощь детям, возвращение на ТВ, проверка на иноагентство: как живет Ургант

Курсы в Дубае, обвинения в инфоцыганстве, мнение об СВО: где сейчас Нагиев