Отказ помогать бойцам СВО, «отмена», запрет песен: где сейчас Шнуров

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров продолжает творческую деятельность. Что известно об его отказе помогать бойцам СВО, почему в РФ запретили пять его треков?

Что известно об отказе Шнурова помочь бойцам СВО

В конце августа руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил в своем Telegram-канале, что Сергей Шнуров отказался поддержать фронт через ФПБК. В связи с этим он призвал рассмотреть вопрос о приостановлении выступлений группы до окончания спецоперации. Бородин выразил надежду, что «ответственные лица примут взвешенное решение, руководствуясь интересами общества и сохранения морального облика страны».

«Позиция этого товарища вполне ясна: эпатажные выходки на сцене вроде участия в голых перформансах кажутся ему более предпочтительными, нежели реальное участие в жизни страны. Его выбор в пользу зрелищности, а не деятельной поддержки вызывает закономерное разочарование», — написал Бородин.

Как указал глава ФПБК, фотографии рок-звезды, его сценический образ и манера подачи себя вызывают вопрос, что это за культурный феномен. Он задался вопросом, что несет в массы Шнуров, чьи «голые» вечеринки на сцене затмевают многие скандальные мероприятия.

Сам Шнуров в нецензурных выражениях заявил, что многие бойцы СВО ничего не слышали о Бородине, выступающем от их имени. Так он прокомментировал призыв отменить концерты «Ленинграда» из-за якобы отказа ее фронтмена финансово помочь солдатам.

Почему в России запретили пять песен «Ленинграда»

В Санкт-Петербурге Василеостровский районный суд постановил запретить распространение пяти песен группы «Ленинград» на территории России. Решение было вынесено еще в октябре 2024 года, однако широкую огласку оно получило только 13 августа.

Поводом для судебного разбирательства стала жалоба сенатора Маргариты Павловой. Парламентарий оформила ее после поступления обращения одного из граждан.

«Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга запретил к распространению на территории России пять песен группы „Ленинград“: „Кандидат“, „НЕТ Х…Е“, „Ч.П.Х.“, „ОСПА“ и „РУССКИЕ“», — сказано в сообщении.

Прокуратура провела проверку и установила, что спорные композиции доступны как минимум на 10 интернет-платформах. Согласно экспертизе, в текстах песен обнаружены признаки побуждения к насилию, а также содержится информация, представляющая угрозу для духовного и нравственного развития подростков. Запрещаются все формы распространения музыкальных произведений, включая онлайн-платформы.

Запретят ли Шнурову материться

Шнуров ранее спровоцировал обсуждение о запрете ненормативной лексики в общественных местах, когда нашел способ легально использовать мат на своих выступлениях. Он начал вводить возрастные ограничения, подписывать договорные обязательства с организаторами и взимать штраф в размере 1000 рублей за каждое нецензурное слово, сообщил депутат Государственной думы Сергей Гаврилов.

«Анонсируя свои концерты в Новосибирске, лидер группы „Ленинград“ Шнуров на всю страну объявил, как законно употреблять нецензурные выражения на публике. Несомненно, он дал очередной повод, чтобы поднять вопрос о запрете мата в публичной плоскости», — считает депутат.

Шнуров отреагировал на это заявление, выразив мнение о бесполезности попыток борьбы со словами, «с которыми наши предки выигрывали сражения, терпели горести и праздновали победы». Он добавил, что готов оплачивать любые штрафы, чтобы иметь возможность выражать свои мысли с помощью «полной версии родного языка».

