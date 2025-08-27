«Кто это?»: Шнуров передал Бородину жесткий ответ бойцов СВО

Многие бойцы на СВО ничего не слышали о главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталии Бородине, выступающем от их имени, заявил певец Сергей Шнуров в разговоре с «Газетой.Ru», комментируя его призыв отменить концерты рок-группы «Ленинград» из-за якобы отказа ее фронтмена финансово помочь солдатам. При этом певец использовал нецензурное выражение.

Многих бойцов СВО я знаю лично, они мне сказали, что ни про какого Бородина ничего не слышали. Тем более не просили некоего Виталика Бородина выступать от их имени и по их поручению. «Кто это? Мы его не знаем!» — так и сказали, — отметил Шнуров.

До этого депутат Госдумы Михаил Матвеев осудил отказ Шнурова переводить деньги в пользу выполняющих задачи на СВО солдат. По его словам, знаменитости должны подавать пример участия в жизни страны и поддерживать бойцов.

Ранее Бородин заявил, что эпатажные выходки на сцене, вроде участия в голых перформансах, кажутся Шнурову более предпочтительными, нежели реальное участие в жизни страны. Также он отметил, что выбор певца в пользу зрелищности, а не деятельной поддержки, вызывает закономерное разочарование.