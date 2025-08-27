День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 17:46

«Кто это?»: Шнуров передал Бородину жесткий ответ бойцов СВО

Шнуров заявил, что многие бойцы СВО не знают выступающего от их имени Бородина

Сергей Шнуров Сергей Шнуров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Многие бойцы на СВО ничего не слышали о главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталии Бородине, выступающем от их имени, заявил певец Сергей Шнуров в разговоре с «Газетой.Ru», комментируя его призыв отменить концерты рок-группы «Ленинград» из-за якобы отказа ее фронтмена финансово помочь солдатам. При этом певец использовал нецензурное выражение.

Многих бойцов СВО я знаю лично, они мне сказали, что ни про какого Бородина ничего не слышали. Тем более не просили некоего Виталика Бородина выступать от их имени и по их поручению. «Кто это? Мы его не знаем!» — так и сказали, — отметил Шнуров.

До этого депутат Госдумы Михаил Матвеев осудил отказ Шнурова переводить деньги в пользу выполняющих задачи на СВО солдат. По его словам, знаменитости должны подавать пример участия в жизни страны и поддерживать бойцов.

Ранее Бородин заявил, что эпатажные выходки на сцене, вроде участия в голых перформансах, кажутся Шнурову более предпочтительными, нежели реальное участие в жизни страны. Также он отметил, что выбор певца в пользу зрелищности, а не деятельной поддержки, вызывает закономерное разочарование.

Сергей Шнуров
Виталий Бородин
СВО
бойцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта судьба упавшей в горную реку девушки
Секрет украли у индусов: грушевый чатни с вялеными томатами и тимьяном
Напавший на полицейских мужчина был судим за преступления против власти
Кремлев выразил надежду, что трилогия Бивола и Бетербиева состоится
«Не детский сад»: Киркорову угрожают петицией после неудачного ремонта
ВСУ усилили Покровское колумбийскими наемниками
Вернулся за здоровым: мать спасла сына от рака, а отец выкрал его
YouTube-канал российского мультфильма стал самым популярным на Украине
Захарова сделала неприятное для Лондона заявление по Украине
В Венгрии раскрыли подробности судебного иска Будапешта против ЕС из-за РФ
Россиян предупредили об опасности употребления острой азиатской лапши
В РФ призвали присвоить Пугачевой статус иноагента после ее слов Вакарчуку
Россиянке грозит до 20 лет за секс с маленьким братом
«Ведьма поздравляет черта»: в ГД высказались о словах Пугачевой Вакарчуку
В Посольстве РФ рассказали о презумпции виновности для россиян во Франции
Россиянам пообещали теплое начало сентября
Эксперт заявил, что Индия «показывает зубы» в ответ на действия Трампа
Слава честно рассказала о подлом предательстве со стороны возлюбленного
«Заслужила статус иноагента». В РФ разнесли Пугачеву за слова Вакарчуку
Как изменится жизнь россиян с 1 сентября 2025 года, законы, что подорожает
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа
Россия

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.