«Личное дело»: в Госдуме разнесли Шнурова за отказ жертвовать на СВО

Знаменитости должны подавать пример участия в жизни страны и поддерживать бойцов специальной военной операции, заявил депутат Госдумы Михаил Матвеев в беседе с изданием «Постньюс». Он осудил отказ певца Сергея Шнурова переводить деньги в пользу бойцов СВО.

Конечно, это личное дело каждого, куда тратить свои деньги, но <…> каждый человек должен обязательно, на мой взгляд, делать свой вклад в победу, помогать нашим воинам. Тем более, когда речь идет о публичном лице, — подчеркнул Матвеев.

Об отказе Шнурова поддерживать бойцов СВО рассказал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он также предложил рассмотреть вопрос о приостановлении выступлений группы до окончания СВО.

Ранее суд Санкт-Петербурга запретил пять песен Сергея Шнурова и группы «Ленинград», включая «Кандидат», «НЕТ Х…», «Ч.П.Х.», «ОСПА» и «РУССКИЕ», для исполнения на молодежную аудиторию. Экспертиза признала тексты опасными для детей и содержащими призывы к насилию. Суд заблокировал клипы на эти песни и внес их в реестр запрещенных материалов в России.