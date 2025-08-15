«Ленинград» всё? Пять песен Шнурова под запретом — что грозит артисту

«Ленинград» всё? Пять песен Шнурова под запретом — что грозит артисту

Суд Санкт-Петербурга запретил пять песен Сергея Шнурова и группы «Ленинград» к исполнению на молодежную аудиторию. Эксперты прогнозируют более масштабные санкции в отношении артиста. Может ли «Ленинград» прекратить существование, грозит ли Шнурову уголовное дело за экстремизм, — в материале NEWS.ru.

Какие песни Шнурова попали под запрет

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга запретил к исполнению пять песен Шнурова на территории России. Речь о таких хитах, как: «Кандидат», «НЕТХ….», «Ч.П.Х.», «ОСПА» и «РУССКИЕ». Истцом выступила прокуратура РФ, куда ранее обратилась с запросом о проведении проверки песен «Ленинграда» бывший член Совета Федерации от Челябинской области Маргарита Павлова.

По результатам проведенной экспертизы тексты были признаны опасными для нравственного, социального, психического и физического здоровья детей, говорится в решении суда. Кроме того, они содержат призывы к насильственным действиям.

Суд заблокировал ряд сайтов, на которых были опубликованы клипы с вышеупомянутыми хитами, а также внес их в реестр запрещенных к распространению в России.

«Заодно вспомним, как Шнуров выходил голым на сцену»

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин удивлен тем фактом, что ряд песен Шнурова запретили только сейчас. В разговоре с NEWS.ru он выразил мнение, что это должно было произойти значительно раньше. Бородин призвал отнести некоторые хиты исполнителя к числу экстремистского контента.

«В нескольких песнях Шнурова я вижу, в частности, оскорбления российского президента, а также сотрудников наших правоохранительных органов. Я бы поднял вопрос об экстремизме в данных произведениях. Заодно давайте вспомним, как Шнуров выходил голым на сцену, публично позировал „ню“ с носком на причинном месте. За что общество осуждало малолетнего рэпера-участника „голой вечеринки“, лидеру „Ленинграда“ сходило с рук. Уже тогда следовало привлечь его к уголовной ответственности», — сказал Бородин.

Виталий Бородин Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

При этом эпатажный артист не только не был наказан, но и входил в Общественный совет по культуре в Госдуме, напомнил собеседник.

Музыкальный продюсер Алексей Остудин сказал NEWS.ru, что Шнуров никогда не позиционировал себя и группу «Ленинград» как проект для молодежной аудитории. По этой причине запрет на исполнение хитов перед подрастающим поколением выглядит странным, подчеркнул он.

«Ленинград» всегда была группой для взрослых и состоятельных людей, причем одной из самых дорогих на концертах и заказниках. Они не продвигали свое творчество на подростковую аудиторию», — уточнил эксперт.

К запретам артисту не привыкать. Когда Юрий Лужков был мэром столицы, он запрещал Шнурову исполнять на столичных площадках хит «Москва, по ком звонят твои колокола», напомнил собеседник.

«Пока не очень понимаю, как „Ленинград“ будет работать. Группа уже объявила о большом туре по России, на больших площадках. Что они будут петь, если почти все их творчество может попасть под запрет?» — задался вопросом Остудин.

Он добавил, что выступает против цензуры. Если очень захотеть, то даже в песне «Голубые глазки» певицы Ирины Салтыковой можно найти антинравственный подтекст, а уж в клипе тем более, заключил он.

«Проблема шире, чем пять песен Шнурова»

Звездный промоутер Юрий Борисов в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что запрет на песни Шнурова может привести к обратному результату — на них повысится спрос. Слушатели будут искать его хиты в интернете, поднимутся цены на корпоративные мероприятия.

Между тем руководитель комиссии по защите детей от деструктивного контента Общественного совета при Роскомнадзоре Андрей Цыганов в комментарии NEWS.ru выразил мнение, что решение суда никак не отразится на судьбе группы.

Даже сам лидер коллектива согласился с решением суда, не стал его оспаривать, оно уже вступило в силу, напомнил эксперт. Цыганов добавил, что проблема обстоит значительно шире, чем запрет пяти песен Шнурова.

Сергей Шнуров Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

«Еще в 2020-м году принят закон о блокировке деструктивного контента в интернете. Недавно стали выписывать штрафы. В Интернете на мате буквально разговаривают. Вот это — серьезная проблема, которую не решить нормативными актами. Возможно, должно быть осмысление в обществе, насколько такой лексикон разрушителен и вредоносен», — подчеркнул Цыганов.

Музыкальный критик Сергей Соседов выразил мнение в беседе с NEWS.ru, что запрет песен не очень сильно повлияет на проект Шнурова.

«Полагаю, что для лидера „Ленинграда“ это всего лишь комариный укус. Что ему какие-то судебные решения?!.. Нельзя серьезно относиться к творчеству Шнура. Могу успокоить почитателей артиста и его групп — он никак не пострадает, с ним все будет хорошо», — отметил Соседов.

Бородин выразил сожаление, что топовыми артистами на сцене остаются такие, как Шнуров.

«Почему нет таких исполнителей, как Иосиф Кобзон или Муслим Магомаев. Они пели так, что душа замирала. Мы должны равняться на Магомаева и Кобзона, это вечные артисты. Но если сегодня зрители идут на концерты Шнурова, то это вопрос к зрителям», — резюмировал собеседник.

