Трек Гуфа и Басты запретили из-за наркотиков. Что ждет песни об алкоголе

Трек рэперов Гуфа, Басты и АК-47 «Тем, кто с нами» был заблокирован Роскомнадзором за пропаганду запрещенных веществ. Песню, которая была доступна для прослушивания с 2010 года, удалили не только с российских, но и с зарубежных платформ. Могут ли в дальнейшем подвергнуть цензуре хиты, где пропагандируется употребление алкоголя или курение, — в материале NEWS.ru.

Когда стали запрещать в РФ песни о наркотиках

8 августа 2024 года были внесены изменения в статьи 1 и 46 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» № 224. Согласно ФЗ, порядок применения запрета на пропаганду запрещенных препаратов был скорректирован. В частности, это коснулось произведений искусства.

С 1 сентября 2025 года в России вводится уголовная ответственность за упоминание наркотиков в песнях.

Трек «Тем, кто с нами», выпущенный Гуфом, Бастой и АК-47, содержал упоминание запрещенных веществ. В сольном творчестве первого наркотики фигурируют почти в каждой третьей песне. Гуф никогда не скрывал, что употреблял наркотики и проходил лечение в реабилитационных центрах.

В социальной сети «ВКонтакте» уже недоступны все треки Моргенштерна (внесен Минюстом в список иноагентов).

На территории России запретили треки «Больше», «Джип», «Марафет» и Narko-9 исполнителя Молодой Калуга. Это произошло после того, как глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в районную прокуратуру Санкт-Петербурга.

По мнению пользователей соцсетей, трек Басты «Лед» и большинство песен покойного рэпера Паши Техника тоже могут быть запрещены. Новый закон может коснуться и композиций рок-музыканта Бориса Гребенщикова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) «Аристократ», «Зимняя роза» и «Бурлак».

Рэпер Баста Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Запретят ли пропаганду алкоголя в песнях

В 2020 году на тот момент председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский потребовал прекратить ротацию песен, в которых упоминается алкоголь.

«Включаю сегодня днем радио, а там играет „Мэри Джейн“ Евгения Маргулиса. Хороший музыкант, приятная музыка, но какие слова? „Где ты, Мэри Джейн? С кем ты пьешь портвейн? До утра“. Мы не придаем этому большого значения, мол, это всего лишь музыка, но ведь смысл отпечатывается в памяти», — написал тогда политик в Telegram-канале.

В мае 2025-го профессор Международной академии трезвости, создатель патриотического движения «Армия трезвости» Павел Болоянго поддержал инициативу о запрете пропаганды алкоголя. В интервью изданию «Абзац» он заявил, что нужно возобновить рекламу здорового образа жизни.

Ранее была попытка привлечь к ответственности исполнителя Сергея Шнурова за песню «В Питере пить». Общественники просили прокуратуру и Роскомнадзор проверить хит на пропаганду алкоголя, запрещенных веществ.

В эфире радио «Говорит Москва» певец Григорий Лепс, которого общественники осудили за песню «Рюмка водки на столе», сказал так: «Русский человек всегда выпивал, выпивает и будет выпивать, кто бы что ни говорил и ни запрещал».

Григорий Лепс Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Певица Виктория Цыганова тоже столкнулась с хейтом из-за хита «Русская водка». Она так прокомментировала скандал: «В моей песне, за которую меня все задолбали, „Русская водка“ есть замечательные, правильные слова, сказанные каждому человеку: „Хороша, ядрена мать, только меру надо знать“».

В интервью Надежде Стрелец певица Полина Гагарина раскритиковала Анну Асти за хит «По барам». «Мне не близка тема алкоголя и ее пропаганда. Я не хочу, чтобы пропагандировали: если у тебя что-то плохо, берись за бутылку. Там заложено „в пьяном угаре“. Угар — это как?» — заявила Полина.

Что будет с песнями с пропагандой курения

Помимо алкоголя, в песнях российских исполнителей часто затрагивается тема курения. К рок-классике можно отнести композицию группы «Кино» «Пачка сигарет». В ней есть такие слова: «Если есть в кармане пачка сигарет, значит, все не так уж плохо на сегодняшний день». На фестивале в Набережных Челнах, посвященном 60-летию Виктора Цоя, три года назад чиновники запретили исполнять этот хит из-за романтизации курения.

В соцсетях считают, что в скором времени на фоне новой риторики эту песню могут убрать с платформ, а также хит группы Нэнси «Дым сигарет с ментолом», песню Гарика Сукачева «Моя бабушка курит трубку», «Курю» Елены Ваенги.

Елена Ваенга Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Нужна ли цензура в музыке

После случая с Гуфом глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин высказал мнение в разговоре с NEWS.ru, что нужны надзорные комиссии по культуре.

«Деятельность на эстраде вообще должно контролировать Министерство культуры, только я не вижу их реакций и плодов роботы. Все делают за них общественники, которые акцентируют внимание на той или иной проблеме на концертах певцов или с их репертуаром. Поэтому считаю, что нам нужен не надзорный орган, как в СССР, а комиссия по проблемам культуры, в которую бы вошли те самые общественники в том числе и которая бы отслеживала по факту, что происходит с творчеством звезд и самими звездами в публичном поле», — сказал глава ФПБК.

Бородин считает, что оценка деятельности артистов не должна превращаться в охоту на ведьм. По мнению главы ФПБК, ситуация в Набережных Челнах, где запретили петь хит «Пачка сигарет», — это уже слишком.

«Не нужно запрещать все песни, где упоминается сигарета или есть строчки про алкоголь. Но здесь смотря в каком ключе. Если это откровенная пропаганда (пейте, а главное больше, и будет вам хорошо), тогда да, эта песня может подлежать цензуре. Важно не только то, что в творческом портфеле самого артиста, но и как он себя позиционирует. Например, Глюкоза поет нормальные песни, но выходит на сцену под веществами и неадекватно себя ведет. Разве можно разрешать ее выступление?» — задается вопросом глава ФПБК.

Виталий Бородин считает, что Лепс пропагандирует нездоровый образ жизни не песнями, а поведением во время выступлений. Потому что, по его мнению, позволяет себе выходить на сцену нетрезвым.

«Таких артистов, как Гуф, я бы вообще запретил. Я его и за артиста не считаю. Он и поет о наркотиках, и открыто признается, что их употребляет. Своим имиджем подталкивая молодое поколение повторять за ним. Вспомните Пашу Техника. На его похороны пришла молодежь, и все были под веществами. Потому что их гуру это пропагандировал», — отметил Бородин.

Продюсер Павел Рудченко согласен с главой ФПБК. По его словам, сейчас «все творят то, что хотят».

«Пока цензура у нас по Конституции запрещена, но вполне возможно, что она вернется с учетом того, что творчество действительно никем не регулируется, как и контент. Благодаря этому попали с Моргенштерном, который в своих песнях пропагандировал нездоровый образ жизни. А молодежь это слушала. Теперь его запретили. Чтобы отслеживать такие ситуации, думаю, в скором времени надзорная комиссия все же появится», — считает продюсер.

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