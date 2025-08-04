Клуб жены Диброва — все? Как скандал с изменой повлияет на ее бизнес

Клуб жены Диброва — все? Как скандал с изменой повлияет на ее бизнес

Адвокат Катя Гордон раскритиковала жену телеведущего Дмитрия Диброва Полину, которая якобы изменила мужу с более богатым и молодым соседом, супругом ее подруги по клубу. Этот проект в виде женского комьюнити приносит Дибровой неплохой доход. Как скандал в семье повлияет на ее бизнес и репутацию — в материале NEWS.ru.

Что Катя Гордон сказала о Полине Дибровой

Гордон, которая сама не раз попадала в семейные скандалы, решила высказаться о ситуации Дибровых, которые, по сообщениям СМИ, находятся на грани развода. В прессе писали, что у Полины роман с соседом Романом Товстиком, который на 15 лет моложе ее супруга и значительно богаче. Он — миллиардер, совладелец сетевой компании и супруг подруги Дибровой. В браке с Еленой Товстик у них родились шестеро детей. Младший ребенок появился на свет в 2025 году, и Полина поздравляла соседей с этим событием.

«Мне жаль, что прошли те времена, когда публично осуждалось происходящее. Я буду, как советская общественница, высказывать свое мнение», — заявила Гордон.

Адвокат упомянула и бизнес-проект супруги телеведущего — клуб Полины Дибровой. Это женское закрытое комьюнити.

«Это за гранью! Просто как ты можешь собирать клуб, рассказывать про женскую дружбу, учить семейным ценностям, встречать, судя по фотографиям, шестого ребенка в роддоме и спать с мужем этой несчастной бабы!» — высказалась Гордон.

Что известно о клубе Полины Дибровой

Знакомые Диброва встали на его сторону. Дмитрий женился на Полине, когда ей было всего 19 лет. По словам друзей телеведущего, он дал супруге все.

Полина и Дмитрий Дибровы Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

В 2017 году Полина создала Dibrova Club. Участницы этого сообщества встречаются, общаются, обмениваются опытом, участвуют в различных мероприятиях, слушают лекции, посещают мастер-классы и вместе путешествуют. Каждый месяц в клубе проходит открытый бранч, на котором новички могут познакомиться с участницами.

В 2022 году клуб Полины Дибровой отпраздновал пятилетие в рублевском ресторане «Шале Березка». На юбилее выступила певица Ирина Ортман, также на празднике присутствовал сам Дибров. Участницы отмечали, что на Рублевке много подобного рода закрытых клубов, но им нравится у Полины: у нее душевно и нет агрессивного маркетинга, никто туда не затягивает.

В интервью Полина отмечала, что членских взносов в ее клубе нет, но участницы каждый раз платят за мероприятия, которые стоят от нескольких тысяч рублей. Например, стоимость бранча — 5000 рублей.

Диброва работает как индивидуальный предприниматель, для нее это весомый заработок, так как у Дмитрия в последние годы дела стали идти хуже. Два года назад ему пришлось уйти из шоу «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале.

Как повлияет скандал на бизнес и доходы Дибровой

Гордон призвала женщин покинуть клуб Дибровой, так как, по ее мнению, учить семейным ценностям и разрушать брак подруги аморально.

Продюсер Сергей Дворцов не исключил, что скандальная история, напротив, может пойти Полине Дибровой и ее бизнесу на пользу. «Есть инфоповоды, она начнет хайповать, к ней будут ходить новые клиентки, нести свои деньги. Она вполне может остаться в плюсе», — предположил Дворцов.

По мнению продюсера, сложившаяся ситуация вряд ли удивит соседей Дибровых. «Да, будут шептаться за спиной, но так всегда происходит — этот мир так устроен. Если Роман заинтересован в серьезных отношениях с Полиной, он женится на ней, несмотря на скандал. Почему бы и нет?» — сказал Дворцов.

Полина Диброва Фото: t.me/dibrovapolina

Товстик объявил у себя в блоге, что он разводится с женой. По словам Полины, она все расскажет после 10 августа. Дибров сейчас находится в Испании, но появилась информация, что он уже нанял адвоката для развода — Александра Добровинского. Сам звездный юрист отказался это комментировать.

«Может быть, у них не закончены отношения. Они решили между собой не все вопросы, а может быть, готовят какой-то эксклюзив, нечто из ряда вон выходящее для прессы и поклонников», — поделился мнением Дворцов.

Продюсер Павел Рудченко согласен с предыдущим экспертом, что на бизнес Полины весь скандал может повлиять положительно. «Полина может воспользоваться данной ситуацией, чтобы привлечь деньги бизнесменов с Рублевки. На этом шуме она может продать еще несколько мероприятий и монетизировать эту историю. Сомневаюсь, что они с Дмитрием снова будут вместе: это будет бить по репутации его и ее», — сказал Рудченко.

Он отметил, что Дибров вряд ли как-то пострадает от скандала, поскольку он оказался жертвой и его, наоборот, все жалеют.

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