Бросил шестерых детей, заработал 11 млрд: что известно о любовнике Дибровой

По сообщениям СМИ, телеведущий Дмитрий Дибров и его жена Полина расстались, но пока не подавали на развод. Как пишут издания, у 36-летней матери детей журналиста якобы появился возлюбленный, который младше ее супруга на 15 лет: он занимает пост вице-президента крупной сетевой компании, и зовут его Роман Товстик. Что известно о предполагаемом избраннике Полины Дибровой — в материале NEWS.ru.

Что известно о романе Полины Дибровой

Появились слухи, что 65-летний Дибров расстается с женой Полиной, родившей ему троих детей. Позже стало известно, что они не просто расходятся, устав друг от друга, а что у супруги тележурналиста начался роман с соседом и другом Дмитрия, Романом Товстиком.

Бизнесмен уже заявил о расставании с женой Еленой, которая родила ему шестерых детей, в личном блоге. Диброва же пока все отрицает. Дмитрий находится в Испании и хранит молчание.

Товстик снимал особняк в пятистах метрах от дома Полины, чтобы они могли встречаться, писала «КП». Пикантность ситуации еще и в том, что семьи дружат, Полина даже была крестной одного из детей возлюбленного и подругой его жены Елены.

Что известно о предполагаемом любовнике Дибровой

Пользователи интернета отмечают, что Полина выбрала себе богатого мужчину. Роман — вице-президент компании NL, которая продает БАДы, функциональное и спортивное питание, средства красоты и т. д. По итогам 2023 года компания NL International продемонстрировала рекордный за последние три года рост выручки в России — до 11,06 миллиарда рублей.

Она была создана Романом и двумя его партнерами в 2000 году, постепенно они стали производить собственные продукты, которые пользовались популярностью. Партнер Товстика Дмитрий Хохлов говорил в интервью, что тому принадлежит 25% акций компании.

В блоге Елены Товстик написано, что они познакомились в 2003 году, когда Роман был никому не известным сетевым менеджером и жил в пятиэтажке в микрорайоне Новосибирска Золотая Нива. В блоге также указано, что Елена бросила ради Романа престижный институт и посвятила себя семье; всегда оставаясь в его тени, она обеспечивала тыл и воспитывала их детей. Они были вместе 22 года.

Судя по блогам, Елена и ее муж увлекаются велогонками, соревнованиями и походами в горы. В аккаунтах Романа и Елены много совместных фотографий, демонстрирующих семейную идиллию. Также есть кадры с детьми.

В апреле 2024 года Роман написал: «Сегодня, 14.04.2024, в 04:14 утра по московскому времени у нас Леной родился сын! 6-й ребенок, Артур. Леночка, родная моя, спасибо тебе за всех шестерых прекрасных деток! За такую большую семью».

В июле 2025-го, всего две недели назад, супруги путешествовали по Европе, и Елена выражала радость, что они наконец-то с мужем смогли побыть вдвоем в романтической поездке.

Полина Диброва Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как отреагировала жена предполагаемого любовника Дибровой

Жена Товстика очень эмоционально отреагировала на новость о разводе с мужем и его измене. Она опубликовала фото с зажженной свечой и подписала его. «Светлая память Елене Товстик! К сожалению, Роману придется забрать из Италии тело своей жены! Разрушив семью, убив мать и 6 детей, так жестоко уходя к подруге семьи. Это невозможно пережить. 22 года счастливого брака, нож в спину, последнему малышу год. Все остались сиротами без матери», — написала женщина.

С Еленой все в порядке, она отдыхает в Европе, но ее пост привлек внимание и вызвал резонанс.

В окружении Дибровых говорят, что Дмитрий принял новость об изменах жены с другом близко к сердцу, он узнал об этом менее месяца назад. Близкие телеведущего упрекают его молодую жену Полину в аморальном поведении, ссылаясь на то, что муж дал ей все — известность, дом, деньги, а она так жестоко с ним поступила.

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