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04 августа 2025 в 15:15

«Вы просто днище!»: Гордон о романе жены Диброва с миллиардером Товстиком

Гордон осудила роман жены Диброва с миллиардером Товстиком

Полина Диброва и её супруг Дмитрий Дибров Полина Диброва и её супруг Дмитрий Дибров Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Телеведущая Екатерина Гордон назвала «днищем» ситуацию с разводом коллеги Дмитрия Диброва с супругой Полиной и ее возможный роман с миллиардером Романом Товстиком. В своем Telegram-канале она возмутилась: как можно «рассказывать про женскую дружбу», «учить семейным ценностям» и при этом «спать с мужем этой несчастной бабы», имея в виду жену бизнесмена Елену.

Если это вранье, то и Товстикам, и Дибровым нужно посудиться, потому что это стопроцентный иск по чести и достоинству. Но если это не вранье, то, ребята, вы просто днище!заявила Гордон.

Ранее сообщалось, что супруги Дибровы находятся на грани развода спустя 16 лет брака. По словам друга семьи, они больше не живут вместе, а отношения между ними охладели. Причиной расставания назвали разность жизненных ритмов и интересов.

Певица Мария Погребняк, комментируя сообщения о разводе Дибровых, поддержала жену Товстика, с которым якобы встречалась Полина. Блогер заявила, что подобное поведение невозможно оправдать. Подтверждения слухам об измене пока нет.

Дмитрий Дибров
Полина Диброва
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Екатерина Гордон
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