«Вы просто днище!»: Гордон о романе жены Диброва с миллиардером Товстиком Гордон осудила роман жены Диброва с миллиардером Товстиком

Телеведущая Екатерина Гордон назвала «днищем» ситуацию с разводом коллеги Дмитрия Диброва с супругой Полиной и ее возможный роман с миллиардером Романом Товстиком. В своем Telegram-канале она возмутилась: как можно «рассказывать про женскую дружбу», «учить семейным ценностям» и при этом «спать с мужем этой несчастной бабы», имея в виду жену бизнесмена Елену.

Если это вранье, то и Товстикам, и Дибровым нужно посудиться, потому что это стопроцентный иск по чести и достоинству. Но если это не вранье, то, ребята, вы просто днище! — заявила Гордон.

Ранее сообщалось, что супруги Дибровы находятся на грани развода спустя 16 лет брака. По словам друга семьи, они больше не живут вместе, а отношения между ними охладели. Причиной расставания назвали разность жизненных ритмов и интересов.

Певица Мария Погребняк, комментируя сообщения о разводе Дибровых, поддержала жену Товстика, с которым якобы встречалась Полина. Блогер заявила, что подобное поведение невозможно оправдать. Подтверждения слухам об измене пока нет.