Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 августа 2025 в 12:30

Добровинский ответил, будет ли он участвовать в деле о разводе Дибровых

Адвокат Добровинский отказался комментировать участие в деле о разводе Дибровых

Дмитрий Дибров и его жена Полина Дмитрий Дибров и его жена Полина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат Александр Добровинский в разговоре с NEWS.ru отказался комментировать свое возможное участие в деле о разводе телеведущего Дмитрия Диброва и его жены Полины. Добровинский предложил обратиться с вопросом к тем СМИ, которые распускают слухи, что он будет представлять интересы Диброва в бракоразводном процессе.

Кто это пишет, вот их и спросите. Я не даю комментариев, — ответил Добровинский.

Ранее юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Каминский предположил, что в случае развода Дмитрия Диброва с Полиной Дибровой ключевым вопросом станет раздел недвижимости и активов. По его словам, особое внимание уделят дому на Рублевке.

Сообщалось, что Дибров и Полина находятся на грани развода спустя 16 лет брака. По словам друга семьи, супруги больше не живут вместе, а отношения между ними охладели. Причиной расставания назвали разность жизненных ритмов и интересов.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о проблемах в браке с хоккеистом Игорем Макаровым из-за его алкогольной зависимости. Как считает продюсер Сергей Дворцов, ситуация критическая — эмоционально истощенная Кудрявцева готовится к разводу. В 2024 году она временно рассталась с мужем, но официально брак не расторгла.

Александр Добровинский
Дмитрий Дибров
разводы
браки
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Возле резиденции Путина задержали странного человека
Россияне оценили сообщения о блокировке WhatsApp осенью
Труп год гнил в лесу: маньяк из Череповца хранил трусы всех своих жертв
Знойная жара до +40 градусов? Погода в Москве в конце августа: чего ждать
Два новорожденных северных олененка пополнили Ленинградский зоопарк
Между Москвой и популярным курортом запустят новый поезд
Зонт не спасет. Москву накрыло сильным дождем: самые яркие кадры непогоды
В Подмосковье мигрант с ножом напал на спасателя
Швейцария раскрыла, как она ответит США на рекордно высокие пошлины
Известный продюсер дал прогноз на второй брак Дибровой
В МИД РФ назначили главу департамента Северной Атлантики
На Западе ополчились против Трампа за попытки запугать Россию
Женщины устроили погоню за извращенцем в колготках
Российскому алкогиганту предложили перейти на торговлю хлебом
«Все свелось к политическому шоу»: Захарова о диалоге стран ОБСЕ
США предрекли экономические риски из-за инвестирования в ИИ
Подполье узнало о ракетном ударе по складу горюче-смазочных материалов
«Поставляют оружие наркокартелям»: раскрыта связь ВСУ с колумбийской мафией
Отдых в Турции, дом за $4 млн: как Овечкин тратит миллионы от НХЛ
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.