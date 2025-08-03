Добровинский ответил, будет ли он участвовать в деле о разводе Дибровых

Добровинский ответил, будет ли он участвовать в деле о разводе Дибровых Адвокат Добровинский отказался комментировать участие в деле о разводе Дибровых

Адвокат Александр Добровинский в разговоре с NEWS.ru отказался комментировать свое возможное участие в деле о разводе телеведущего Дмитрия Диброва и его жены Полины. Добровинский предложил обратиться с вопросом к тем СМИ, которые распускают слухи, что он будет представлять интересы Диброва в бракоразводном процессе.

Кто это пишет, вот их и спросите. Я не даю комментариев, — ответил Добровинский.

Ранее юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Каминский предположил, что в случае развода Дмитрия Диброва с Полиной Дибровой ключевым вопросом станет раздел недвижимости и активов. По его словам, особое внимание уделят дому на Рублевке.

Сообщалось, что Дибров и Полина находятся на грани развода спустя 16 лет брака. По словам друга семьи, супруги больше не живут вместе, а отношения между ними охладели. Причиной расставания назвали разность жизненных ритмов и интересов.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о проблемах в браке с хоккеистом Игорем Макаровым из-за его алкогольной зависимости. Как считает продюсер Сергей Дворцов, ситуация критическая — эмоционально истощенная Кудрявцева готовится к разводу. В 2024 году она временно рассталась с мужем, но официально брак не расторгла.