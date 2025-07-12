От $1 млн до 20 млн: сколько стоят дачи Диброва, Гагариной, Сябитовой

Летом многие знаменитости предпочитают проводить выходные у себя на дачах. NEWS.ru выяснил, сколько стоят загородные дома звезд, как они их обустраивают и по каким критериям выбирают.

Где располагается дача Елены Ваенги

Певица Елена Ваенга любит жить за городом. У артистки дом, сад и огород в поселке Кузьмолово под Санкт-Петербургом. Поблизости нет ни знаменитых соседей, ни пафосных особняков. Кузьмолово — тихое и экологически чистое место.

У Ваенги двухэтажный дом, выполненный из темного бруса, внутри и снаружи декорированный речными камнями. На первом этаже располагается большая гостиная с кожаным диваном и камином. Она совмещена с кухней. Там стоит длинный обеденный стол на 10 человек, за которым собираются семья хозяйки и друзья.

На втором этаже, кроме спален, находятся музыкальный зал с белым роялем и библиотека. Важный элемент дома — большая терраса, построенная с помощью натуральных материалов, с которой открывается вид на поселок.

Ваенга любит сад и огород, к дачному сезону она начинает готовиться еще в марте. На участке у нее разбиты большие грядки, также есть теплицы. Артистка обустроила для кур курятник в стиле барнхаус. У нее несколько десятков птиц разных пород.

Поселок Кузьмолово находится всего в 30 километрах от Петербурга, из Северной столицы можно доехать за 20–25 минут. Дом Ваенги может стоить не менее 30–40 млн рублей.

Что известно о даче Диброва

Дмитрий и Полина Дибровы проводят летние дни в загородном доме в поселке Успенские Поляны, в 20 км от МКАД по Рублево-Успенскому шоссе. Дача называется «Вилла Паулина» в честь хозяйки и построена в европейском стиле.

Площадь трехэтажного дома — около 1100 квадратных метров. На первом этаже расположены кухня, столовая и гостиная, украшенная дизайнерской люстрой Ковали. На втором — комнаты детей, музыкальный зал с роялем и кинотеатр. На третьем — спальня супругов и рабочий кабинет Дмитрия Диброва. В спа-зоне дома есть бассейн, хаммам и сауна. Дибровы используют систему «умный дом».

На территории у дома находятся маленький фонтанчик и вазоны с цветами. Полина выращивает только зелень для детей и клубнику.

Учитывая престижное расположение на Рублевке, загородный дом Диброва может стоить не менее 100–120 млн рублей.

Дмитрий и Полина Дибровы Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Сколько дач у Арины Шараповой

Телеведущая Арина Шарапова ездит на дачу в Раменском районе в 60 километрах от Москвы. Оттуда до столицы добираться почти час. Почти полгектара земли Шарапова разбила на четыре зоны: лес, сад, гостевая зона и спортплощадка. Дача стоит посередине участка.

Двухэтажный дом сделан из дерева. В большой гостиной на первом этаже располагается изумрудный изразцовый камин. Шарапова увидела такой в доме поэта-гусара Дениса Давыдова и заказала реплику у специалиста.

В саду у Шараповой растут сливы, яблони, груши и вишни. Из них звезда сама делает домашние заготовки. Больше всего ведущая любит гулять в личном лесу на участке.

Загородный дом Шараповой в Раменском районе может стоить 20 млн рублей.

У телезвезды также есть дача в Крыму. В начале нулевых они с мужем построили двухэтажный дом в известном поселке Коктебель. Это большой дом с открытым бассейном недалеко от берега моря. Особняк выполнен в средиземноморском стиле: стены выкрашены в белый цвет, крыша покрыта красной черепицей. На участке вокруг дома растут розы, инжир и черешня.

Местные риелторы оценивали дом с участком Шараповой в $500 тысяч (38,5 млн рублей по нынешнему курсу).

Сколько потратила Сябитова на позолоченные унитазы

Сваха Роза Сябитова очень гордится загородным домом и называет его «родовое гнездо». Она приобрела 30 соток земли под Ногинском в 50 километрах от столицы и построила там дачу. Звезда сама контролировала весь строительный процесс и разрабатывала дизайн, сын и дочь ей помогали.

Площадь дома из бруса — 165 квадратных метров. В нем есть большая кухня, гостиная с камином, спальни, рабочий кабинет, ванные комнаты, большая терраса. Спальня самой Розы выполнена в светлых молочных тонах в стиле прованс.

Сябитова уделила большое внимание интерьеру. Сваха не экономила: в спальне дорогие цветочные обои, у фарфоровых унитазов золотое тиснение, на окнах — парижские шторы. Роза потратила только на сантехнику полмиллиона рублей.

Дом Сябитовой может стоить 20–25 млн рублей.

Роза Сябитова Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

С кем Ахеджакова делит дачу

Актриса Лия Ахеджакова не играет в кино и театре, она на пенсии. Звезда живет большую часть года на подмосковной даче, которая находится в элитном поселке «Московский Писатель» в Новой Москве недалеко от Внуково.

Ахеджакова владеет загородным участком в 15 соток вместе с подругой актрисой Аллой Будницкой еще с советских времен. Кирпичный коттедж поделен на две части с разными входами, на втором этаже расположена общая веранда.

Интерьер выполнен в классическом силе: много мягкой мебели, на полах персидские цветные ковры, на потолке винтажная люстра, много других старинных вещей.

На территории вокруг дома растут плодовые деревья и цветы. Также на участке есть двухэтажная баня с балконом.

Загородный участок с домом Ахеджаковой может стоить 100 млн рублей из-за престижного местоположения.

Какая дача у Гагариной

Дача певицы Полины Гагариной находится в коттеджном поселке Риверсайд, который расположен в 25 км от МКАД по Новорижскому шоссе. Поселок охраняемый и огорожен трехметровым забором.

Гагарина решила построить семейное гнездо после рождения второго ребенка. «Надеялась, что полтора года, и все случится. Хочется, чтобы было настоящее семейное гнездо, которое перейдет по наследству детям, внукам. Муки выбора мне стали известны теперь. Хочу и делаю так, чтобы надолго и качественно», — говорила Гагарина в программе «На дачу!» Первого канала.

В большом доме с белыми стенами и темной крышей три этажа, один из них подземный. Гагарина рассказывала, что провела детство в Греции и хорошо знает греческий язык. Дизайнеры программы «На дачу!» помогли обустроить на большом участке античный уголок для отдыха с кованой мебелью и фонтаном.

Дома такой площади и в таком элитном поселке на Новой Риге могут стоить $1 млн.

Полина Гагарина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что находится на участке Цыплаковой

Дача Елены Цыплаковой находится на Валдае в селе Лычково Демянского района. Она построена на месте дома матери артистки. Двухэтажный дом выполнен в традициях северного деревянного зодчества. Первоначально фасад был аутентичный, из натуральной древесины, но позже его покрасили в голубой цвет. В доме много старинных вещей: дедушкин буфет, винтажная посуда, довоенные сундуки. Есть и вещи, которые обычно можно увидеть лишь в музее: прялка, разглаживатель для кружева и многое другое.

Актриса и режиссер не занимается садово-огородными работами. На участке растут яблони, смородина, жимолость и цветы.

Елена и ее муж любят проводить время на свежем воздухе, и четыре года назад создатели программы «На дачу!» помогли им построить беседку в современном стиле с большим столом на восемь человек. Рядом с беседкой установили финский гриль, на котором можно жарить рыбу, мясо и овощи.

Дом Цыплаковой на Валдае может стоить 12 млн рублей.

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