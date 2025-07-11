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11 июля 2025 в 03:00

Ефремов увел жену, Семенова родила внебрачного сына: все о романах Табакова

Антон Табаков Антон Табаков Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

11 июля актеру, бизнесмену, ресторатору Антону Табакову исполняется 65 лет. Он известен своими романами и бурной личной жизнью не меньше, чем его легендарный отец, мэтр кино и театра, народный артист СССР Олег Табаков. С кем встречался Антон, на ком был женат, с кем живет сейчас и почему у него есть основания недолюбливать друга детства, актера Михаила Ефремова, — в материале NEWS.ru.

Как Антон Табаков вопреки общим ожиданиям ушел из искусства в бизнес

Антон начал сниматься в кино с семи лет. В 1976 году Табаков-младший сыграл главную роль в двухсерийном фильме «Тимур и его команда» по повести Аркадия Гайдая, который сняли режиссеры Сергей Линков и Александр Бланк. И если детям он понравился, то взрослые были настроены критично, исполнителю главной роли сыну Олега Табакова писали письма, что он не справился с задачей.

В Сети до сих пор можно найти негативные комментарии о слабой игре Антона Табакова, что ему не удалось создать образ сильного мальчика-лидера. В 1970-х фильм как неудачный отложили на полку, но в середине 1990-х стали чаще показывать по ТВ как картину, демонстрирующую дух эпохи.

Антон рос хулиганом, часто получал травмы и даже серьезно повредил позвоночник. Из элитной столичной школы его выгнали, аттестат о среднем образовании он получил в школе рабочей молодежи.

Галина Волчек готовила Табакова к поступлению в ГИТИС, его отец был против, чтобы сын стал актером, но он выдержал вступительные экзамены. После окончания театрального института Табаков работал в «Современнике» и «Табакерке» и всем было очевидно, что сын Олега Павловича выберет путь известного отца.

В начале 1990-х, когда кино и театр стали не так востребованы, у актеров было мало заработков и достойной работы, Антон решил заняться бизнесом. Сначала это были поставки оргтехники, потом банкеты. Так Табаков-младший ушел в ресторанный бизнес. Первым заведением Антона и его партнера стал частный клуб «Пилот», затем открылись «Обломов на Пресне», «Мао», «Кафка», «Штольц» и другие модные заведения.

Антон Табаков Антон Табаков Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Периодически Табаков появлялся в небольших ролях в разных проектах. В последний раз он сыграл генерал-полковника юстиции в сериале «Хороший человек» Константина Богомолова в 2020 году.

После скандального развода родителей, когда основатель «Табакерки» оставил жену Людмилу Крылову, с которой прожил 35 лет, и ушел к бывшей студентке Марине Зудиной, Антон смог сохранить отношения с отцом, они продолжили общаться. Он даже поздравил отца с рождением первенца от молодой жены, сына Павла.

Как Табаков вступил в «тренировочный» брак

Антон рано приобрел самостоятельность, так как его отец был очень занятым человеком и большую часть времени уделял работе. В 19 лет юноша попробовал создать семью и женился на девушке по имени Евгения, которая была медсестрой. Поздравляя новобрачных на свадьбе, друг семьи Табаковых Никита Михалков назвал этот брак «тренировочным» и оказался прав: молодые люди оказались не готовы к серьезным отношениям и быстро разошлись.

Как вторая жена ушла от Табакова к Ефремову

Второй женой Табакова стала Асия Воробьева, дочь известного историка и литературоведа Роберта Бикмухаметова. После окончания филологического факультета МГУ, где преподавал ее отец, Воробьева пришла работать в «Современник» литературным редактором. У них с Антоном Табаковым случился роман, и он быстро на ней женился, но этот брак тоже был коротким.

Асия влюбилась в друга детства Табакова, актера Михаила Ефремова. Она развелась с Антоном и вышла замуж за его товарища. Асия родила Ефремову в 1988 году сына Никиту Ефремова, который впоследствии пошел по стопам отца. Этот брак распался, Михаил, который всегда отличался любвеобильностью, как и его отец Олег Ефремов, нашел другую. Его следующей женой стала актриса Евгения Добровольская, с которой он играл в молодежной студии «Современник-2».

Михаил Ефремов Михаил Ефремов Фото: Стрингер/NEWS.ru

От кого у Табакова внебрачный сын

Табаков недолго оставался один после расставания с Асией. У него начался роман с актрисой Екатериной Семеновой, но на этот раз он не стал спешить с походом в ЗАГС. Пара решила проверить свои чувства, у них родился сын Никита, но, несмотря на это, до ЗАГСа они так и не дошли и спустя какое-то время расстались.

«Я очень сопротивлялась, потому что ему, конечно, очень нужна была жена, и он хотел семью, а я была студенткой второго курса, хотела бежать в театр», — рассказывала в «Судьбе человека» о причинах разлада Семенова.

Отношения с Табаковым помогли актрисе в начале карьеры занять хорошие позиции в «Современнике» и стать весьма востребованной. Семенова и Табаков смогли сохранить нормальные отношения ради сына. Никита получил образование в Нью-Йорке и живет в Лондоне, занимается финансами и бизнесом, основал IT-компанию.

Почему Табаков развелся с дочерью Чухрая

В третий раз Табаков женился на дочери режиссера Павла Чухрая Анастасии. Несмотря на то, что девушка была из кинематографической семьи, она выбрала карьеру телеведущей, а потом сосредоточилась на материнстве и семье. Когда Анастасия и Антон познакомились, ей было 18 лет, ему — 30. Родители невесты были против их отношений, они воспринимали сына Табакова как несерьезную партию. Пара все равно расписалась, у них родилась дочь Анна. Вместе они были 12 лет, даже построили загородный дом, но разошлись. Они развелись мирно, без скандалов, и не говорили публично о причинах.

Антон Табаков с супругой Анжеликой и детьми Антон Табаков с супругой Анжеликой и детьми Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Анастасия вышла замуж за председателя совета директоров «Голден Телеком» Алексея Резниковича, родила ему двух детей, семья живет в Лондоне. Там же проживает старшая дочь Чухрай.

Как сейчас живет Табаков

В 2003 году на рейсе Ницца — Москва Табаков встретил студентку лингвистического вуза Анжелику. Несмотря на 23-летнюю разницу в возрасте, они сразу стали жить вместе, у них родились две дочери. Только спустя десять лет супруги узаконили отношения, Анжелика взяла фамилию мужа.

В 2011 году Табаков купил недвижимость во Франции, перевез туда семью и жил на две страны, постоянно летая в Россию по работе. В 2018 году Антон окончательно обосновался в Европе. Его семья живет в Париже, в квартире недалеко от Булонского леса. В России у Табакова остался загородный дом на Истре, где он и его близкие останавливаются во время визитов на Родину.

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