Пугачева еще сильнее сдала. Кто ее довел, какие проблемы со здоровьем

Психолог Сергей Ланг заявил, что в эмиграции певица Алла Пугачевой страдает депрессией. По его словам, проблем с ее ментальным здоровьем будет только больше. Что вызвало ухудшение психического состояния артистки, к каким последствиям это может привести Пугачеву и ее семью — в материале NEWS.ru.

Что сказал психолог Сергей Ланг о Пугачевой

Ланг проанализировал поведение Пугачевой, которая в соцсетях в ответ на поздравление бывшего друга, поэта Ильи Резника, оскорбила его. По словам психолога, у артистки серьезные психологические проблемы, она страдает глубокой депрессией.

«Она загнала себя в ловушку. Пугачева видит, как процветают другие звезды, все работают, снимают клипы, выпускают песни, снимаются в передачах, то есть жизнь идет. И она понимает, что жизнь проходит мимо нее», — сказал эксперт.

Психолог обратил внимание, что медийные люди зависимы от внимания публики и если его нет, они начинают страдать, что выражается в приеме запрещенных препаратов, алкоголизме и других негативных проявлениях, разрушающих личность.

Почему на самом деле у Пугачевой депрессия

Психолог Оксана Митрофанова высказала мнение в беседе с NEWS.ru, что Пугачева больше всего переживает из-за несовершеннолетних детей — Лизы и Гарри.

«Она в силу физиологических обстоятельств понимает, что дети рано или поздно останутся одни. И те обстоятельства, в которых они сейчас находятся, сложились не наилучшим образом, не так она представляла себе детство и юношество, становление своих детей», — сказала Митрофанова.

Продюсер Сергей Дворцов согласен с этой точкой зрения. По его мнению, Пугачева осознает, что в России ее детей ждало блестящее будущее, за границей у них таких перспектив нет, там они такие же, как и большинство.

«Надо быть идиотом, имея такие деньги, связи, имя, аудиторию, уехать из России. Она, конечно, переживает по этому поводу», — считает Дворцов.

Алла Пугачева, Максим Галкин, их сын Гарри и дочь Елизавета Фото: Михаил Почуев/ТАСС

«Она в чужой стране среди чужих людей»

Митрофанова считает, что ностальгия, которую чувствуют многие уехавшие жить в чужую страну, в случае с Пугачевой тоже имеет место.

«Вторая основная история, кто бы что ни говорил, — это, конечно же, отсутствие Родины, отсутствие дома. Можно переехать в шикарные особняки, но они никогда не будут домом. Дом — это все-таки то место, в котором ты прожил долгое время. Это страна, это язык, на котором ты мыслишь. Она сейчас банально эмигрант, пусть даже при хороших условиях, она в чужой стране среди чужих иноязычных людей», — сказала Митрофанова.

В психологии существует такое понятие, как «травма миграции». Она возникает в результате психоэмоциональной перегрузки, связанной со сменой языковой и социокультурной среды, и шоковой реакции или дезориентации в новых условиях жизни человека. В миграции личность проходит несколько фаз, и одна из обязательных — это депрессия. Мигрант испытывает такие чувства, как тревога, страх, беспомощность, неуверенность, ранимость, вина, печаль и ностальгия.

Митрофанова считает, что Пугачевой особенно больно, что она долгие годы зарабатывала себе в России статус, имя, а потом все это мгновенно разрушилось, когда она «вышла не в ту дверь» и уже не может зайти обратно.

Переживает ли Пугачева за Галкина

Психолог отметила, что Пугачева волнуется не только из-за детей, но и из-за молодого мужа Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который в последние годы был главным кормильцем семьи и чья карьера сейчас находится на грани краха.

«Я уверена, что Максим вносил и, наверное, вносит все-таки ощутимый финансовый вклад в семью. Не хочется говорить о кончине, потому что и в 20 лет можно погибнуть, и 120, но он останется основным родителем [в случае смерти Пугачевой] и должен уметь обеспечивать», — сказала Митрофанова.

Психолог предположила, что и Галкин переживает депрессию, но тоже, по понятным причинам, не афиширует свое состояние. В последнее время в блоге юмориста все чаще можно увидеть алкоголь. В феврале он посоветовал подписчикам начинать утро с бокала вина, если настроение плохое.

Алла Пугачева и Максим Галкин Фото: Persona Stars/legion-media.com

Какие могут быть последствия депрессии Пугачевой и ее мужа

Ланг предположил, что депрессия Пугачевой со временем будет только усугубляться. По мнению Митрофановой, никаких тяжелых последствий для здоровья звезды в данном случае не будет. Она напомнила, что супруги могут обратиться к профессионалам, чтобы решить проблему, за рубежом система психологической помощи хорошо развита. Но, по ее мнению, это приведет к изменению образа жизни звездной семьи.

«Я думаю, что это приведет к снижению уровня дохода и жизни семьи в целом. Но они понимают, что их дети и они сами больше не являются золотой элитой и им пора переходить на сегмент финансовый ниже. Дети Максима и Аллы Борисовны должны уже готовиться к обычной жизни эмигрантов, пусть и более-менее обеспеченных, но золотые ложки точно убраны или, может быть, уже даже сданы в ломбард», — поделилась мнением психолог.

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