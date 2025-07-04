«Раны украшают артиста»: Киркоров о последствиях ожога Киркоров признался, что до сих пор испытывает боли из-за ожога

Певец Филипп Киркоров признался, что до сих пор полностью не восстановился после ожога руки на концерте в Петербурге. В беседе с VOICE артист сообщил, что рука «еще побаливает», но в целом он чувствует себя нормально.

Все хорошо. Рука еще побаливает, конечно, но в целом все нормально. Живы будем, не помрем. Раны украшают настоящего артиста, особенно если это мужчина, — отметил Киркоров.

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что после ожога, полученного во время выступления, Киркоров вернулся к работе, однако его состояние по-прежнему вызывает вопросы. По его словам, артист совсем плох, однако старается этого не показывать.

Позже в Сети появился снимок поп-короля с мероприятия в Ташкенте, где можно увидеть почерневшую руку знаменитости. Также стало известно, что певец отменил тур по югу России. По словам актрисы Алены Кравец, общественности не говорят всю правду о здоровье артиста, в то время как она сама слышала от врачей, что «там все серьезно».

Также Киркоров прошел по красной дорожке «Премии МУЗ-ТВ». В кратком комментарии журналистам артист избегал упоминаний о своем состоянии, отметив лишь, что «ничего не изменилось».