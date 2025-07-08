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08 июля 2025 в 05:00

Маликов уехал в Италию, Собчак выбрала Кавказ: где отдыхают звезды

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Летом одни российские заменимости активно работают, отправляются на гастроли и выступают на курортах, другие находят время на отпуск в своем плотном графике. Как отдыхают певцы Дмитрий Маликов, Стас Михайлов, телеведущая Ксения Собчак, блогер Аня Покров и другие — в материале NEWS.ru.

Как отдыхает Полина Гагарина

Певица Полина Гагарина решила устроить себе мини-отпуск на четыре дня и отправилась отдыхать на море. «Это было лучшее спонтанное решение — улететь на четыре дня. 100 часов счастья! Разве этого мало…» — написала в своем блоге артистка.

Певица купалась, загорала, каталась на яхте, любовалась морскими видами и закатом солнца. Гагарина не отметила локацию, но судя по снимкам, это Средиземноморское побережье и, возможно, безвизовая Турция. Гагарина продемонстрировала миниатюрную фигуру в ультра-маленьком бикини и вызвала волну хейта. Многие считают, что артистка слишком худая, и ей стоит поправиться. До этого певица отдыхала в мае. Вместе с семьей она выбралась в Дубай и остановилась на большой вилле.

Куда улетела Катя Лель

Певица Катя Лель с дочерью отдыхает в турецком Бодруме. Они купаются, загорают, наслаждаются спелыми южными фруктами. Бодрум — один из самых дорогих курортов страны, там отдыхают турецкие богачи и знаменитости. Регион богат достопримечательностями, одна из них — замок святого Петра, который находится в самом городе.

На набережной Лель и ее дочь встретили певицу Бетси, исполнительницу хита «Сигма-бой». Юная артистка была вместе с семьей: отцом, матерью и младшей сестрой. Лель сфотографировалась с дочерью и с ними.

Катя Лель Катя Лель Фото: NEWS.ru

Кто из звезд выбрал Европу и Армению

Певец Дмитрий Маликов и его дочь Стефания отдыхают в Тоскане. Она выбрали престижный курорт Форте-де Марми. Маликовы наслаждаются итальянским солнцем, морем и едой, посещают местные кафе и рестораны. Стефания демонстрирует идеальную фигуру в бикини и обтягивающих нарядах, а также носит одежду собственного бренда.

Стас Михайлов отдыхает с семьей в Греции, на островах. Его жена Инна поделилась снимками с пляжа. Она позирует на фото со старшими детьми от другого брака Евой и Андреем. Для фотосессии Инна выбрала слитный черный купальник и аксессуар в виде золотой цепочки с подвеской.

Сам Михайлов не любит фотографироваться в плавках и остался за кадром. Певец согласился на кадр с женой за столом в кафе. Судя по снимку, на отдыхе Михайлов, ведущий здоровый образ жизни, не отказывается от сладкой газировки и не считает калории.

Блогер Аня Покров решила отдохнуть в Европе. Девушка несколько дней провела в Париже, а затем отправилась в Испанию, в Марбелью. В столице Франции блогер отправилась на шопинг, купила сумку известного люксового бренда, сделала фото на фоне Триумфальной арки и Эйфелевой башни, приобрела сувениры, поела круассанов и макарун и сходила на концерт Бейонсе в ковбойском шляпе. В Марбелье, где давно установилась 30-градусная жара, Покров загорала, купалась и радовалась общению с друзьями.

Ее коллега, блогер Валя Карнавал отправилась в Армению. Девушка сделала эффектные фото на фоне гор и полей. Пользователи предполагают, что Валя не случайно отправилась в эту страну, за ней ухаживает бизнесмен из Армении.

Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Кто из звезд отдыхает в России

Многие звезды предпочитают отдыхать в России. После Петербургского международного экономического форума Ксения Собчак полетела в Минеральные воды. Журналистка сделала фотографии на фоне природы Кавказа. Она отдыхала в премиальной клинике, где восстанавливала здоровье и худела. Звезда также советовала место своим подписчикам.

Звезда «Нулевого пациента» актер Аскар Ильясов поехал отдыхать на горный Алтай и на Чемал. Это одно из самых популярных туристических направлений, где много достопримечательностей, нетронутая природа и свежий воздух. В июне недавно поженившиеся Ксения Бородина и Николай Сердюков тоже устроили свадебное путешествие на Алтае.

«Самой большой мечтой было вновь прикоснуться к камню Рериха в долине Ярлу. Этот камень считается местом силы, где можно обрести спокойствие и почувствовать связь со вселенной. А теперь мы сделали это вместе», — писала Бородина в Telegram-канале.

Кто из звезд поехал в Крым

Певец Митя Фомин отправился работать в элитный отель в Крыму, где у него был запланирован концерт. Он взял с собой собаку. Певец остался доволен сервисом и отношением к своему питомцу. «Быстро нашли клетку для собаки, подстилку, миски, везде собаку-улыбку Эдельвейс встречают как любимого гостя», — написал артист в блоге.

Вероятно, Митя успел не только усердно поработать, но и отдохнуть под крымским солнцем и искупаться в Черном море, которое уже прогрелось. В июле певицы Юлия Волкова и Лена Катина, которые объявили о воссоединении группы «Тату», тоже посетят этот отель. У них там запланирован концерт.

Летом многие звезды совмещают работу и отдых. Отели и курорты, приглашая выступать известных артистов, дают им возможность пожить и отдохнуть какое-то время после концертов, это стандартная практика.

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