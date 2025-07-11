Ошибка 90% дачников: вот что мешает вашим томатам давать больше плодов

Ошибка 90% дачников: вот что мешает вашим томатам давать больше плодов

Отсутствие урожая помидоров может быть вызвано ошибками дачников. Рассказываем, что мешает вашим томатам давать больше плодов. Исправьте эти ошибки, и урожай увеличится как минимум вдвое!

Главные ошибки, снижающие урожайность томатов: перекорм азотом (навоз, мочевина) — вызывает рост ботвы вместо плодов; неправильный полив (холодной водой или по листьям) провоцирует болезни и опадение завязей; загущенная посадка мешает проветриванию и освещению кустов.

Многие забывают пасынковать индетерминантные сорта, из-за чего растение тратит силы на зелень, а не на плоды. Отказ от подкормок калием и фосфором во время цветения приводит к слабому завязыванию томатов. Игнорирование профилактики болезней (фитофтора, кладоспориоз) губит урожай на корню.

Слишком раннее удаление листьев (больше 3 в неделю) лишает растение питания. Высокая температура в теплице (выше +30°C) делает пыльцу стерильной. Эти ошибки совершают 90% дачников.

Ранее стало известно, что нельзя делать с луком в последний месяц перед сбором урожая.