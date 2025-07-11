Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 июля 2025 в 15:15

Ошибка 90% дачников: вот что мешает вашим томатам давать больше плодов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Отсутствие урожая помидоров может быть вызвано ошибками дачников. Рассказываем, что мешает вашим томатам давать больше плодов. Исправьте эти ошибки, и урожай увеличится как минимум вдвое!

Главные ошибки, снижающие урожайность томатов: перекорм азотом (навоз, мочевина) — вызывает рост ботвы вместо плодов; неправильный полив (холодной водой или по листьям) провоцирует болезни и опадение завязей; загущенная посадка мешает проветриванию и освещению кустов.

Многие забывают пасынковать индетерминантные сорта, из-за чего растение тратит силы на зелень, а не на плоды. Отказ от подкормок калием и фосфором во время цветения приводит к слабому завязыванию томатов. Игнорирование профилактики болезней (фитофтора, кладоспориоз) губит урожай на корню.

Слишком раннее удаление листьев (больше 3 в неделю) лишает растение питания. Высокая температура в теплице (выше +30°C) делает пыльцу стерильной. Эти ошибки совершают 90% дачников.

Ранее стало известно, что нельзя делать с луком в последний месяц перед сбором урожая.

помидоры
теплицы
дачи
томаты
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Точка общепита в российском скосила почти полсотни людей сальмонеллезом
Зарезавшему свою девушку и мать школьнику с Урала запросили 10 лет колонии
Глава ГУР Украины оценил реалистичность прекращения огня до конца 2025 года
Молдавского оппозиционного депутата требуют посадить на 13 лет
Россиянам рассказали, как вычислить качественный мед среди фальсификатов
Пилоты турецкого авиалайнера заметили необычную вспышку в небе над Россией
Собянин на пальцах объяснил, как будут контролировать мигрантов в Москве
Закуска из помидоров — приготовится быстрее, чем чайник закипит!
Экс-главе РАЭК Гребенникову грозит суровое наказание за предательство
В Мурино мать сдала следователям 21-летнего ухажера 17-летней дочери
Разделываем курицу дома — легко и без лишних усилий
Наблюдаем педофилию: блогерша рожает от подростка на потеху публике
В России могут ввести полный запрет на вывоз бензина
Журналистка рассказала о решении суда по делу о клевете на Брижит Макрон
Политолог объяснил, почему Трамп начал угрожать России
Названы сроки запуска реактора БН-1200М на Белоярской АЭС
Российского академика оштрафовали на 150 тысяч рублей по серьезной статье
Во Франции призвали не запугивать граждан войной с Россией
Трамп высылает в Киев пожаловавшегося на голод Келлога
Никас Сафронов выразил желание написать портрет одного российского политика
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 июля: где в России сбои

«Долго не проживет»: в Китае раскрыли, как Зеленский подставил Украину
Азия

«Долго не проживет»: в Китае раскрыли, как Зеленский подставил Украину

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ
Общество

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.