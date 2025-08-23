Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 13:39

Российский футболист попал в «Динамо» после ухода Диего Лаксальта

«Динамо» подписало контракт с Антоном Миранчуком

Антон Миранчук Антон Миранчук Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полузащитник Антон Миранчук стал игроком московского «Динамо», сообщила пресс-служба Российской премьер-лиги. Сроки и условия соглашения не уточняются. Недавно столичный клуб заявил об уходе уругвайского футболиста Диего Лаксальта.

Смотрите, кто вернулся в Мир РПЛ. Антон Миранчук — игрок «Динамо», — сказано в сообщении.

«Динамо» 22 августа сообщило о расторжении контракта с Лаксальтом, купленным у «Милана» в 2021 году. Соглашение завершили по обоюдному согласию сторон. Команда поблагодарила футболиста за «самоотверженную игру и неравнодушие на поле».

Миранчуку 29 лет, последним клубом для него был швейцарский «Сьон», где он с сентября 2024 года провел 25 встреч, забив два гола и сделав три ассиста. Воспитанник «Локомотива» большую часть карьеры провел именно в московской команде, начиная с 2013 года, за исключением аренды в эстонской «Левадии» в 2016-м.

Ранее стало известно, что бывший полузащитник украинского «Шахтера» Александр Роспутько вошел в состав российского клуба «Чайка». Он сбежал с Украины в 2023 году и получил гражданство РФ.

