22 августа 2025 в 12:49

«Динамо» прощается с купленным у «Милана» футболистом

«Динамо» объявило об уходе легионера Диего Лаксальта

Диего Лаксальт Диего Лаксальт Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

«Динамо» расторгает контракт с уругвайским футболистом Диего Лаксальтом, купленным у «Милана» в 2021 году, сообщила пресс-служба московского ФК. Соглашение завершили по обоюдному согласию сторон. Команда поблагодарила спортсмена за «самоотверженную игру и неравнодушие на поле».

Уругвайский защитник Диего Лаксальт и московское «Динамо» расторгли контракт по взаимному согласию сторон, — сказано в сообщении.

Лаксальт, в свою очередь, отметил, что четыре года, проведенные в московском «Динамо», стали для него важным этапом. Он выразил благодарность за поддержку болельщиков, уважение к нему и его семье, добавив, что будет всегда помнить отношение, которое получил в клубе.

Уругвайский футболист за время в «Динамо» провел 78 матчей и сделал пять голевых передач. Вместе с клубом уругваец дважды завоевывал бронзу чемпионата России.

Ранее стало известно, что бывший полузащитник украинского «Шахтера» Александр Роспутько вошел в состав российского клуба «Чайка». Он сбежал с Украины в 2023 году и получил гражданство РФ.

