Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»

Отберите спелые мясистые помидоры (1 кг), промойте, обсушите, удалите плодоножки. Каждый томат разрежьте вдоль на 4–6 долек. Уложите веером в широкую эмалированную или стеклянную посуду. Приготовьте ароматную основу: очистите целую головку чеснока, пропустите через пресс; пучок свежей петрушки и укропа мелко порубите; половину стручка алого чили (по желанию) освободите от семян, измельчите в крошку. Соедините в ковшике 100 мл рафинированного масла, 70 мл столового уксуса (9%), 50 мл чистой воды, 1 столовую ложку крупной соли с горкой, 2 столовые ложки сахарного песка, 2 лавровых листа, 5-7 душистых перчин. Поставьте смесь на огонь, непрерывно помешивая, доведите до активного кипения и полного растворения кристаллов. Немедленно снимите с плиты, остудите до теплого состояния. Чесночно-травяную смесь равномерно распределите поверх томатных долек. Теплым душистым маринадом бережно залейте содержимое миски, слегка встряхните для пропитки, избегая грубого перемешивания. Накройте крышкой или пленкой. Дайте томатам настояться при комнатной температуре около двух часов, затем переместите в холод минимум на шесть часов (идеально — на ночь). Перед угощением аккуратно переложите пропитавшиеся ароматом, сохранившие упругость дольки на сервировочное блюдо.

