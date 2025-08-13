Идеальное желе из черной смородины на зиму, пошаговый рецепт

Раскройте секрет идеальной консистенции! Эксклюзивный рецепт густого, мерцающего желе из черной смородины с глубоким вкусом и ароматом лета, сохраненным до холодов.

Погрузитесь в процесс: отберите килограмм спелейшей черной смородины, освободив каждую ягодку от плодоножек. Тщательно промойте под прохладной струей. Переложите в толстостенный котел, влейте ровно полстакана родниковой воды. На умеренном пламени доведите до активного «бульканья», варите, помешивая деревянной лопаткой, 12–17 минут до полного размягчения ягод. Превратите массу в нежный нектар: отожмите через двойной слой марли или протрите сквозь сито с мельчайшими ячейками — нужен кристально чистый, густой сок без единой соринки. Замерьте объем драгоценной жидкости. На каждый полученный литр возьмите ровно килограмм отборного сахарного песка. Соедините сок и сахар в широком тазу, осторожно размешав до начала растворения. Поставьте на умеренный огонь. Доведите до кипения, снимая нежную пенку. Пробулькайте ровно 240 секунд (4 минуты!), затем снимите, полностью остудите естественным путем (минимум 6 часов, идеально — до утра). Повторите цикл: доведите остывшую массу до кипения, варите 4 минуты, снова остудите полностью. На третий заход, после 4 минут кипения, влейте столовую ложку свежевыжатого лимонного сока, перемешайте. Без промедления разлейте по стерильным банкам «под завязку», герметично закатайте прокипяченными крышками.

Ранее мы писали о том, как приготовить чесночную пасту на зиму: 3 баночки = 100 вкусных ужинов без хлопот!