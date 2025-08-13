Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Идеальное желе из черной смородины на зиму, пошаговый рецепт

Идеальное желе из черной смородины на зиму, пошаговый рецепт Идеальное желе из черной смородины на зиму, пошаговый рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Раскройте секрет идеальной консистенции! Эксклюзивный рецепт густого, мерцающего желе из черной смородины с глубоким вкусом и ароматом лета, сохраненным до холодов.

Погрузитесь в процесс: отберите килограмм спелейшей черной смородины, освободив каждую ягодку от плодоножек. Тщательно промойте под прохладной струей. Переложите в толстостенный котел, влейте ровно полстакана родниковой воды. На умеренном пламени доведите до активного «бульканья», варите, помешивая деревянной лопаткой, 12–17 минут до полного размягчения ягод. Превратите массу в нежный нектар: отожмите через двойной слой марли или протрите сквозь сито с мельчайшими ячейками — нужен кристально чистый, густой сок без единой соринки. Замерьте объем драгоценной жидкости. На каждый полученный литр возьмите ровно килограмм отборного сахарного песка. Соедините сок и сахар в широком тазу, осторожно размешав до начала растворения. Поставьте на умеренный огонь. Доведите до кипения, снимая нежную пенку. Пробулькайте ровно 240 секунд (4 минуты!), затем снимите, полностью остудите естественным путем (минимум 6 часов, идеально — до утра). Повторите цикл: доведите остывшую массу до кипения, варите 4 минуты, снова остудите полностью. На третий заход, после 4 минут кипения, влейте столовую ложку свежевыжатого лимонного сока, перемешайте. Без промедления разлейте по стерильным банкам «под завязку», герметично закатайте прокипяченными крышками.

Оксана Головина
О. Головина
