Чесночная паста на зиму: 3 баночки = 100 вкусных ужинов без хлопот!

Чесночная паста — золотой запас для вкусных блюд! Эта ароматная паста — настоящая палочка-выручалочка на кухне. Добавляешь ложку в суп, мясо или соус — и блюдо сразу оживает! Готовлю большими порциями, но к весне баночки таинственным образом пустеют...

Тебе понадобится: 1 кг свежего чеснока, 200 мл растительного масла, 1 ст. л. соли, 1 ч. л. сахара, 1 ст. л. лимонного сока (по желанию).

Приготовление: Чеснок очисти, пропусти через пресс или мясорубку. Смешай с маслом, солью и сахаром — масса должна быть как густая сметана. Разложи по стерильным баночкам, сверху налей тонкий слой масла — это консервант. Храни в холодильнике до года (если, конечно, растянете так надолго).

Эта паста выручает, когда нужно быстро приготовить ужин с насыщенным вкусом. Добавляй в тушеные овощи, маринады или просто намазывай на хлеб — беспроигрышный вариант!

