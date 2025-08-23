Толпа озверевших мужчин избила юношу до полусмерти на глазах у прохожих Более 10 человек жестоко избили юношу на улице Ленина в Новосибирске

Более 10 человек жестоко избили юношу на глазах у прохожих в Новосибирске, сообщает «КП-Новосибирск». Конфликт произошел на улице Ленина. По словам очевидцев, к молодому человеку подошла толпа агрессивно настроенных людей, все они были спортивного телосложения и находились в состоянии алкогольного опьянения.

Просто подошли мужчины, скорее всего пьяные. Завязался конфликт, они начали избивать его. Человек 10 было, потом еще пара подошли. Украли деньги — в районе 21–22 тысяч [рублей], а потом просто ушли, — рассказал местный житель.

Он отметил, что за избиением наблюдало около 10–12 человек, но помочь никто не решился, потому что «все боялись». После произошедшего у пострадавшего остались серьезные гематомы, есть подозрения на переломы лицевых костей и сотрясение мозга. Юношу посадили в такси и отправили домой, что с ним сейчас — неизвестно.

Его вещи по всей улице Ленина собирали, — уточнил очевидец.

