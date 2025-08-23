Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Пьяный неадекват пытался зарезать подростка в центре Петербурга

В Петербурге пьяный мужчина поссорился с женой и попытался зарезать подростка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину по подозрению в нападении на молодого человека в центре города, сообщает 78.ru. Очевидцы рассказали, что нетрезвый дебошир пытался остановить жену и маленькую дочь, которые шли к метро.

Когда несколько молодых людей попытались вмешаться, мужчина напал на них и ранил ножом 17-летнего подростка, говорится в сообщении. Одна из свидетельниц инцидента вызвала полицию, нападавшего задержали. По словам детей семьи, после праздника разводных мостов родители решили отметить событие и отец, злоупотребив алкоголем, начал избивать мать.

Ранее в Выборгском районе Санкт-Петербурга 60-летний охранник букмекерской конторы во время конфликта напал с ножом на посетителей заведения. В результате трое мужчин получили травмы и были госпитализированы.

Кроме того, Следственный комитет России сообщил, что в Нижней Туре Свердловской области мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, напал с ножом на семейную пару. В результате атаки женщина погибла на месте.

Cанкт-Петербург
ножи
нападения
ранения
подростки
