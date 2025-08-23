Психотерапевты бьют тревогу из-за статистики по СДВГ у детей SHOT: в России растет число страдающих СДВГ детей

В России наблюдается значительный рост числа детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на психотерапевтов. По их словам, родители стали значительно чаще обращаться за профессиональной помощью в связи с этим расстройством у своих детей.

Примерно каждый шестой ребенок в стране страдает от проявлений СДВГ. Основные симптомы включают невозможность сосредоточиться на одном деле, частую забывчивость и неспособность усидеть на месте. В свое время основными причинами считались генетические предрасположенности, но сейчас эксперты выделяют преимущественно внешние факторы.

Психотерапевты рекомендуют для коррекции состояния увеличивать время активных игр на свежем воздухе, заниматься спортивными дисциплинами, развивать живое общение со сверстниками и строго ограничивать использование электронных гаджетов.

