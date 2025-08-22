Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Опасную инфекцию выявили у тысячи детей в российском регионе

В Свердловской области почти тысяча детей заразилась энтеровирусной инфекцией

В Свердловской области зарегистрировано почти тысяча случаев энтеровирусной инфекции, преимущественно среди детей, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Наибольшее число заболевших выявлено в Екатеринбурге.

Заболеваемость энтеровирусной инфекцией зарегистрирована в 21 муниципалитете, больше половины случаев (609) приходится на Екатеринбург, 260 случаев — на Североуральский муниципальный округ, — говорится в сообщении.

Около 97% всех заболевших составляют дети до 17 лет. Глава ведомства Татьяна Савинова сообщила, что для медиков, педагогов и родителей организованы дистанционные семинары по подготовке к учебному году с особым акцентом на защите здоровья детей.

Ранее врач-эпидемиолог Илья Косолапов сообщал, что основными видами гриппа, которые придут в Россию, станут свиной и гонконгский. По его словам, второй считается более опасным, так как отличается высокой изменчивостью. В группе риска — лица старше 65 лет, поскольку именно у них чаще всего наблюдаются различные осложнения. Как следствие, грипп представляет в предстоящем сезоне наибольшую проблему, подчеркнул эпидемиолог.

