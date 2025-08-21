Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 17:08

Эпидемиолог рассказал, какой грипп придет осенью в Россию

Эпидемиолог Косолапов: в ноябре в Россию придет гонконгский грипп

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Основными видами гриппа, которые ждут в России станут свиной и гонконгский, причем второй считается более опасным, сообщил врач-эпидемиолог Илья Косолапов. По его словам, переданным MIR24.TV, штаммы этих заболеваний уже стали традиционными.

Гонконгский грипп отличается высокой изменчивостью (это означает, что иммунитет от прошлогодней вакцинации не действует в этом году), в группе риска — лица старше 65 лет, поскольку именно у них чаще всего наблюдаются различные осложнения. Как следствие, грипп представляет в предстоящем сезоне наибольшую проблему, — говорится в сообщении.

Инфекционист Андрей Матюхин ранее объяснил, что россияне массово заболевают менингококковой инфекцией из-за появления новых штаммов, а также ослабления коллективного иммунитета. Второй фактор связан со снижением темпов вакцинации и отсутствием своевременной ревакцинации.

заболевания
врачи
эпидемиологи
грипп
