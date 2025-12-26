Новый год — 2026
26 декабря 2025 в 11:42

Губернатор Артюхов вручил новогодние подарки детям Ямала

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов передал подарки маленьким жителям региона в рамках акции «Елка желаний», сообщает «Ямал-Медиа». Он выбрал пятерых ребят, новогодние желания которых исполнятся в этом году.

Пяти ребятам передал подарки, которые помогут им самим осуществить свое желание — реализовать задумки в творчестве, стать сильнее, интересно провести досуг, — рассказал Артюхов.

Среди подарков, которые передал губернатор, — графический планшет, домашний турник, набор для творчества с эпоксидной смолой, набор для создания браслетов и наручные часы. Всего за время проведения акции жители региона вручили около восьми тысяч подарков.

Ранее сообщалось, что Всероссийская акция «Елка желаний» стартовала в России. Организаторы акции получили порядка 35 тысяч заявок детей, которые будут исполняться в этом и следующем году.

