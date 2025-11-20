Международный муниципальный форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 18:46

В России стартовала «Елка желаний»

В России объявили о запуске традиционной акции «Елка желаний»

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Всероссийская акция «Елка желаний» стартовала в России, заявил в своем Telegram-канале председатель правления Движения Первых Артур Орлов. По его словам, к акции присоединились соотечественники, проживающие в Испании, Италии, Франции, на Кипре и в Сербии. Кроме того, подобное мероприятие существует в Узбекистане, Киргизии, Абхазии и Южной Осетии.

«Елка желаний» — это масштабная акция, которая объединяет всю страну. Акция объединила более 120 тыс. неравнодушных людей и 1,5 тыс. партнерских организаций. Нам удалось исполнить почти 112 тыс. детских желаний, — подчеркнул Орлов.

Он отметил, что на сегодняшний день организаторы акции получили уже порядка 35 тыс. заявок детей, которые будут исполняться в этом и следующем году. Также глава Движения Первых напомнил, что президент России Владимир Путин регулярно присоединяется к акции. За семь лет он исполнил уже 21 желание.

Ранее Орлов заявил, что Движение Первых объединяет более 13 млн участников по всей России. По его словам, в это число входят дети, молодежь и даже взрослые. Орлов уточнил, что это крупнейшая в стране общественно-государственная организация.

