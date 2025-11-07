Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 12:09

Число участников «Движения первых» превысило 13 млн

Артур Орлов Артур Орлов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Движение первых» объединяет более 13 млн участников по всей России, сообщил председатель правления организации Артур Орлов на III Международной научно-практической конференции по развитию детского движения. По его словам, это число включает детей, молодежь и значимых взрослых, сообщает ТАСС.

Сегодня Движение первых — это крупнейшая в стране общественно-государственная организация, объединяющая детей, молодежь и значимых взрослых в коллективной совместной социально значимой деятельности. Движение насчитывает более 13 млн человек, — заявил Орлов.

Ранее заместитель председателя правления «Движения Первых» Валерий Моргуновский заявил, что юному поколению важно рассказывать о достижениях своих соотечественников и формировать у них осознание того, зачем они совершали свои подвиги. По его мнению, важно давать детям возможность самостоятельно выбрать профессию. Он добавил, что важнейшие составляющие трудолюбия — это осознанное отношение к своему делу и ответственность за свой выбор.

Ранее певец Денис Майданов заявил, что его «Песня Первых» может оказаться в списке Минпросвещения РФ для изучения в школах. Композиция написана для «Движения первых». Исполнитель также поделился, что написал композицию на основе личного опыта. По словам артиста, он создал песню для сына-кадета.

