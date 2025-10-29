Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 17:31

В России придумали, как воспитать готовое к научным прорывам поколение

В РДДМ «Движение Первых» предложили рассказывать детям о подвигах предков

Дети обучаются профессии пожарных в парке игрового обучения Дети обучаются профессии пожарных в парке игрового обучения Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Юному поколению важно рассказывать о достижениях своих соотечественников и формировать у них осознание того, зачем они совершали свои подвиги, заявил «ФедералПресс» заместитель председателя правления «Движения Первых» Валерий Моргуновский. По его мнению, важно давать детям возможность самостоятельно выбрать профессию.

Нужно давать ребенку возможность самостоятельно сделать осознанный профессиональный выбор. Важно, чтобы этот выбор был продиктован не проблемами отцов и детей, а собственным видением молодого человека и уважением к труду предков, — подчеркнул Моргуновский.

Он добавил, что важнейшие составляющие трудолюбия — это осознанное отношение к своему делу и ответственность за свой выбор. Именно трудолюбивые люди могут достичь успеха в любом деле, подытожил эксперт.

Ранее психолог Александра Михеичева заявила, что родители могут воспитать в ребенке настоящую уверенность в себе, если будут хвалить его не за достижения, а за приложенные усилия. По ее словам, такой подход формирует у детей здоровое восприятие ошибок и веру в собственные силы.

дети
поколения
общество
воспитание
