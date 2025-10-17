Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 03:00

Психолог ответила, как воспитать уверенного в себе ребенка

Психолог Михеичева призвала хвалить детей не за результат, а за усилия

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Родители могут воспитать в ребенке настоящую уверенность в себе, если будут хвалить его не за достижения, а за приложенные усилия, заявила NEWS.ru социальный и психоаналитически ориентированный психолог Александра Михеичева. По ее словам, такой подход формирует у детей здоровое восприятие ошибок и веру в собственные силы.

Уверенность в себе рождается не из похвалы, а из опыта быть принятым, даже когда что-то не получается. Ребенку важно знать, что его ценят не за оценки, успехи или «удобное» поведение, а просто за то, что он есть. Это создает базовое чувство безопасности, на котором уже строится внутренняя опора. Хвалить стоит не за результат, а за процесс — усилия, настойчивость, способность пробовать снова. Такой фокус формирует ощущение компетентности: «я могу влиять на результат», а не «я хороший, только когда получилось», — пояснила Михеичева.

Она добавила, что подобная стратегия, подтвержденная исследованиями, помогает детям стать психологически устойчивыми к неудачам и меньше бояться новых ошибок, которые являются естественной частью обучения. По словам специалиста, помощь взрослого в борьбе с разочарованием культивирует в ребенке веру в себя и свои возможности.

Исследования показывают, что дети, которым дают обратную связь о старании, а не о личных качествах, устойчивее к неудачам и меньше боятся ошибок. Оплошности — естественная часть обучения, и задача взрослых — не обесценить или спасти ребенка от каждой неудачи, а помочь выдержать фрустрацию и извлечь опыт. Когда взрослый остается рядом и спокойно помогает справляться с разочарованием, ребенок учится верить в себя и свои возможности, — резюмировала Михеичева.

Ранее психолог Екатерина Маденко заявила, что родители не должны принуждать детей выбирать чью-либо сторону при разводе. По ее словам, они должны чувствовать поддержку и отца, и матери. Специалист добавила, что каждый случай развода уникален и требует индивидуального подхода к детям.

