Готовим драники без муки — облегченный вариант, едим и худеем

Рецепт — ответ всем, кто считает, что драники без муки разваливаются. Готовим облегченную версию белорусских картофельных оладий — в ней меньше калорий, но она все равно очень вкусная.

4 картофелины натираем (сок не отжимаем!), добавляем 1 мелко нарубленную луковицу, 1 яйцо, 1 ст. л. подсолнечного масла. Соль, перец, любые приправы — и отправляем на раскаленную сковороду с маслом. Жарим под крышкой 4 минуты, затем открываем и держим еще немного, чтобы оладушки хрустели. Подаем со сметаной и укропом!

Совет: для хрустящей корочки добавляйте картофельную массу порционно, не утрамбовывайте ее.

