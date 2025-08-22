Переговоры Путина и Трампа на Аляске
22 августа 2025 в 06:25

Готовим драники без муки — облегченный вариант, едим и худеем

Драники без муки: простой рецепт Драники без муки: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рецепт — ответ всем, кто считает, что драники без муки разваливаются. Готовим облегченную версию белорусских картофельных оладий — в ней меньше калорий, но она все равно очень вкусная.

4 картофелины натираем (сок не отжимаем!), добавляем 1 мелко нарубленную луковицу, 1 яйцо, 1 ст. л. подсолнечного масла. Соль, перец, любые приправы — и отправляем на раскаленную сковороду с маслом. Жарим под крышкой 4 минуты, затем открываем и держим еще немного, чтобы оладушки хрустели. Подаем со сметаной и укропом!

  • Совет: для хрустящей корочки добавляйте картофельную массу порционно, не утрамбовывайте ее.

Ранее поделились подборкой из 7 салатов из огурцов на зиму.

драники
Белоруссия
национальная кухня
рецепты
рецепт
простыерецепты
быстрыерецепты
кулинария
Анастасия Фомина
А. Фомина
