Еще семь аэропортов России закрылись Росавиация: аэропорты Владикавказа, Грозного и Самары приостановили работу

Аэропорты Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Самары (Курумоч) временно прекратили работу, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Также ограничения ввели в аэропортах Краснодара (Пашковский), Ульяновска (Баратаевка), Казани и Чебоксар. Он уточнил, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в московских аэропортах Внуково и Жуковский были временно остановлены все операции, связанные с приемом и выпуском воздушных судов. Причиной являлось обеспечение безопасности полетов.

До этого российские авиаперевозчики выступили с инициативой по корректировке маршрутов полетов в южных регионах страны. Авиакомпании рассчитывают на смягчение действующих ограничений и предлагают конкретные меры для увеличения объема пассажирских перевозок. По мнению перевозчиков, спрямление авиамаршрутов и открытие хотя бы одного аэропорта может обеспечить дополнительный поток пассажиров в размере 7 млн человек.