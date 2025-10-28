Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 23:41

Два московских аэропорта временно прекратили свою работу

Росавиация: в аэропортах Жуковский и Внуково ввели временные ограничения

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В московских аэропортах Жуковский и Внуково введены ограничения, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Воздушные гавани не принимают и не выпускают самолеты. По словам представителя службы, решение приостановить их работу принято для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорты Домодедово, Жуковский. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что сотни российских туристов не могли вылететь из Антальи более четырех часов. Были задержаны рейсы Turkish Airlines в Москву и Санкт-Петербург.

До этого в ярославском аэропорту Туношна были временно остановлены все операции, связанные с приемом и выпуском воздушных судов. Причиной являлось обеспечение безопасности полетов.

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что дежурные средства противовоздушной обороны сбили три беспилотника ВСУ, летевших в сторону столицы. По его словам, воздушные цели были ликвидированы вечером 28 октября около 21:00 мск.

Москва
Росавиация
аэропорты
ограничения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хинштейн осудил слова Балицкого о жителях Курской области
Приметы 29 октября: Лонгин Сотник — Вратник и целитель зрения
«Кормил меня с ложечки»: Утяшева и Воля вместе 13 лет — история любви
Два московских аэропорта временно прекратили свою работу
ПВО за три часа сбила почти 60 дронов над Россией
Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту Саратова
Более 60 человек погибли в ходе операции против преступной банды
Макрон готовится ввести войска на Украину: как с ними расправятся ВС РФ
Суд вынес решение по делу о создании 485 фиктивных медкарт в Уфе
«Многие заблудились»: рэпер Серега о Пугачевой и Галкине
Болид над Москвой: почему NASA скрыло сведения о нем — это спутник-шпион?
Аэропорт Волгограда приостановил все полеты
США аннулировали визу лауреата Нобелевской премии
Мальчик не выжил после купания на популярном курорте, а мужчина пропал
Полиция поймала устроивших стрельбу на свадьбе в Йошкар-Оле
В Подмосковье задержали похитивших 57 млн рублей из частного дома
В Нижегородской области поймали поджигателей базовой станции
Военный самолет едва не столкнулся с Tesla на трассе
Полицейские задержали уличных музыкантов за исполнение песен иноагентов
Ужесточение условий по льготной ипотеке: что изменится с 1 февраля 2026-го
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.