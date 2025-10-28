Два московских аэропорта временно прекратили свою работу Росавиация: в аэропортах Жуковский и Внуково ввели временные ограничения

В московских аэропортах Жуковский и Внуково введены ограничения, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Воздушные гавани не принимают и не выпускают самолеты. По словам представителя службы, решение приостановить их работу принято для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорты Домодедово, Жуковский. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что сотни российских туристов не могли вылететь из Антальи более четырех часов. Были задержаны рейсы Turkish Airlines в Москву и Санкт-Петербург.

До этого в ярославском аэропорту Туношна были временно остановлены все операции, связанные с приемом и выпуском воздушных судов. Причиной являлось обеспечение безопасности полетов.

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что дежурные средства противовоздушной обороны сбили три беспилотника ВСУ, летевших в сторону столицы. По его словам, воздушные цели были ликвидированы вечером 28 октября около 21:00 мск.