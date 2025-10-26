Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 08:22

Один российский аэропорт временно ограничил полеты

В аэропорту Ярославля ввели временное ограничение на полеты

Фото: Олег Смыслов/ РИА Новости

В Ярославле в аэропорту Туношна ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Подробности пока не приводятся.

Аэропорт Ярославля (Туношна): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Ранее ограничения ввели в аэропорту Пашковский в Краснодаре. Воздушная гавань временно не принимает и не выпускает самолеты. Ограничение ввели в дополнение к уже ранее действующим изменениям работы аэропорта. Гражданские суда выполняют полеты ежедневно с 09:00 до 19:00 мск. Их интенсивность включает не более пяти взлетно-посадочных операций в час.

Ранее российские авиаперевозчики выступили с инициативой по корректировке маршрутов полетов в южных регионах страны. Авиакомпании рассчитывают на смягчение действующих ограничений и предлагают конкретные меры для увеличения объема пассажирских перевозок. По мнению перевозчиков, спрямление авиамаршрутов и открытие хотя бы одного аэропорта может обеспечить дополнительный поток пассажиров в 7 млн человек.

аэропорты
Росавиация
Ярославль
самолеты
