Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
25 октября 2025 в 22:15

Аэропорт южного российского города прекратил работу

Росавиация: аэропорт Краснодара ввел временные ограничения на полеты

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Аэропорт Краснодара (Пашковский) ввел временные ограничения в работе, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Мера вызвана необходимостью обеспечить безопасность полетов гражданской авиации. Воздушная гавань временно не принимает и не выпускает самолеты.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, написал Кореняко.

Мера введена в дополнение к уже ранее действующим изменениям работы аэропорта Краснодара. Гражданские суда выполняют полеты ежедневно с 09:00 до 19:00 мск. Их интенсивность включает не более пяти взлетно-посадочных операций в час.

До этого сообщалось, что аэропорты Волгограда, Геленджика и Ярославля (Туношна) ввели временные ограничения на работу. Изменения должны обеспечить безопасность полетов гражданской авиации, пояснил он.

По той же причине была ограничена работа еще трех российских аэропортов. Речь шла о воздушных гаванях Калуги (Грабцево), Самары (Курумоч) и Краснодара (Пашковский).

Краснодар
Росавиация
аэродромы
ограничения
