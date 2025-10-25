Три российских аэропорта временно прекратили работу Росавиация: аэропорты Волгограда, Геленджика и Ярославля прекратили полеты

Аэропорты Волгограда, Геленджика и Ярославля (Туношна) ввели временные ограничения на работу, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Изменения должны обеспечить безопасность полетов гражданской авиации, пояснил он.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал Кореняко.

Ранним утром 24 октября ограничения вводили в аэропортах Геленджика, Краснодара и Калуги. До этого из соображений безопасности временно не принимал самолеты аэропорт Волгограда.

Той же ночью над регионами России и Азовским морем ликвидировали 111 украинских беспилотников. По 34 и 25 БПЛА уничтожили над территориями Ростовской и Брянской областей соответственно. Утром сбили 25 дронов ВСУ.

Тем временем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что из-за атак ВСУ пострадал 21 человек, в том числе трое детей. Две пострадавшие девушки находятся в тяжелом состоянии, в случае необходимости их могут перевезти в Москву.