25 октября 2025 в 05:19

Три российских аэропорта временно прекратили работу

Росавиация: аэропорты Волгограда, Геленджика и Ярославля прекратили полеты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аэропорты Волгограда, Геленджика и Ярославля (Туношна) ввели временные ограничения на работу, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Изменения должны обеспечить безопасность полетов гражданской авиации, пояснил он.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, написал Кореняко.

Ранним утром 24 октября ограничения вводили в аэропортах Геленджика, Краснодара и Калуги. До этого из соображений безопасности временно не принимал самолеты аэропорт Волгограда.

Той же ночью над регионами России и Азовским морем ликвидировали 111 украинских беспилотников. По 34 и 25 БПЛА уничтожили над территориями Ростовской и Брянской областей соответственно. Утром сбили 25 дронов ВСУ.

Тем временем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что из-за атак ВСУ пострадал 21 человек, в том числе трое детей. Две пострадавшие девушки находятся в тяжелом состоянии, в случае необходимости их могут перевезти в Москву.

