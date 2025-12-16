Новый год-2026
16 декабря 2025 в 05:29

Аэропорт Ярославля закрыли

Росавиация: аэропорт Ярославля временно не принимает и не выпускает самолеты

Аэропорт Ярославля временно ввел ограничения в работе, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его данным, авиационный узел не принимает и не выпускает самолеты.

Аэропорт Ярославль (Туношна). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании KLM не смог вовремя покинуть остров Аруба в Карибском море из-за крысы, обнаруженной на борту. Все 254 человека пришлось разместить в отелях, а судно подвергли дезинсекции.

До этого в Домодедово и Жуковском также были введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Как подчеркнул представитель Росавиации Артем Кореняко, данные меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

Кроме того, одна из крупнейших японских авиакомпаний All Nippon Airways (ANA) объявила об отмене 95 внутренних рейсов из-за проблем с самолетами Airbus A320 европейского производства. Ситуация затронула около 13 200 пассажиров. Компания принесла извинения за доставленные неудобства и пообещала решить проблему в кратчайшие сроки.

