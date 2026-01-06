Атака США на Венесуэлу
Один из российских аэропортов «захлопнулся» для полетов самолетов

Росавиация проинформировала о временных ограничениях в аэропорту Калуги

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В аэропорту Калуги (Грабцево) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов, написал в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — указал он.

Детали ограничений и их конкретные сроки в сообщении не уточняются. Решение носит превентивный характер и является стандартной практикой в деятельности авиационных властей для поддержания безопасного функционирования аэропорта.

Пассажирам, планирующим вылет или прилет в Грабцево, рекомендуется уточнять актуальную информацию о статусе рейсов у своих авиакомпаний. Это можно сделать через справочные службы аэропорта.

В настоящее время аэропорт продолжает работать в штатном режиме с учетом введенных временных мер. Официальные источники обещают оперативно информировать общественность об изменении ситуации и снятии ограничений.

Ранее сообщалось, что пассажиры трех ключевых аэропортов Московского региона 4 января столкнулись с массовыми сбоями. Из-за введенных временных ограничений было задержано более 450 рейсов, многие из них — на продолжительное время.

