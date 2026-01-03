Аэропорт Калуги ввел ограничения на прием и выпуск самолетов

Новый год — 2026
Аэропорт Калуги ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов, написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Ранее в Калининградском международном аэропорту Храброво произошла массовая задержка авиарейсов. В общей сложности задержаны 20 рейсов на вылет и на прилет. Среди них были самолеты из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Кроме того, задержаны семь рейсов на вылет в Москву, Екатеринбург, Санкт-Петербург и Уфу.

До этого массовые задержки авиарейсов зафиксировали в аэропортах Краснодарского края. Проблемы коснулись почти 40 вылетов и прилетов. Наибольшие сбои наблюдались в международном аэропорту Сочи. Там задерживались 14 вылетов, включая рейсы в Анталью, Самару, Екатеринбург, Нижний Новгород и Москву.

