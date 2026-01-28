Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 15:39

Родителям рассказали о неочевидной опасности соцсетей для психики детей

Психолог Матвеев: соцсети могут вызвать у детей сильную тревожность

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Социальные сети могут вызвать у детей сильную тревожность и снизить самооценку, заявил «Вечерней Москве» психолог Георгий Матвеев. По его словам, в интернете подростки нередко следят за чужой жизнью и сравнивают ее со своей. Это может привести к постоянному напряжению и страху не соответствовать ожиданиям окружающих.

Одна из главных проблем — это социальное сравнение. Подростки постоянно видят в ленте идеальные фото и видео сверстников и знаменитостей. Это неизбежно ведет к низкой самооценке. Подросток начинает чувствовать себя неполноценным, сравнивая реальность с чужой картинкой. Это может вызвать сильную тревожность, — предупредил Матвеев.

Кроме того, в соцсетях дети нередко смотрят видео короткого формата. Такое увлечение впоследствии может привести к когнитивным проблемам. Наконец, обилие информации в соцсетях и интернете в целом перегружает ребенка, мешает развивать критическое мышление и повышает уровень стресса, заключила специалист.

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что детям до 14 лет следует полностью ограничить доступ к социальным сетям. По его мнению, это позволит уберечь их психику от информационной перегрузки и ментальных расстройств.

психологи
соцсети
дети
общество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ушаков пригласил в Москву неожиданного гостя
Стало известно, почему Трамп разместил в Белом доме фотографию с Путиным
Глава Агентства кибербезопасности США слил служебные документы в ChatGPT
Реакция премьера Чехии на слова Лаврова о «здоровых силах» озадачила МИД РФ
Жители деревни почувствовали себя плохо после ремонта водопровода
Психотерапевт ответил, почему люди после 50 лет теряют интерес к жизни
В Китае нашли препарат для борьбы с вирусом Нипах
Медведева показала свадебное платье с корсетом и фатой
«Можно, а зачем?» Россиян пересаживают на электромобили, плюсы и минусы
Ремейк «Паутины»: ВСУ готовили еще одну атаку дронами с грузовиков? Детали
В ФСБ сообщили о задержании фигурантов дела о коррупции в РЖД
СК возбудил дело после избиения дочки участника СВО в школе
Начальник ГРУ примет участие в переговорах Путина с президентом Сирии
Токаев поручил усилить контроль за банками
Скорбящая Долина, шокированный Бондарчук: как прошло прощание с Олейниковым
В Кремле ответили на вопрос о «переходном» статусе президента Сирии
Богомолов обозначил главную проблему театральных вузов
Мертвого ребенка обнаружили в детском бассейне отеля
«Ставка на оружие»: Минск раскрыл меры сдерживания в ответ на угрозы Запада
Николь Кидман пришла на Неделю моды в «уродливом платье» с перьями
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.