Родителям рассказали о неочевидной опасности соцсетей для психики детей Психолог Матвеев: соцсети могут вызвать у детей сильную тревожность

Социальные сети могут вызвать у детей сильную тревожность и снизить самооценку, заявил «Вечерней Москве» психолог Георгий Матвеев. По его словам, в интернете подростки нередко следят за чужой жизнью и сравнивают ее со своей. Это может привести к постоянному напряжению и страху не соответствовать ожиданиям окружающих.

Одна из главных проблем — это социальное сравнение. Подростки постоянно видят в ленте идеальные фото и видео сверстников и знаменитостей. Это неизбежно ведет к низкой самооценке. Подросток начинает чувствовать себя неполноценным, сравнивая реальность с чужой картинкой. Это может вызвать сильную тревожность, — предупредил Матвеев.

Кроме того, в соцсетях дети нередко смотрят видео короткого формата. Такое увлечение впоследствии может привести к когнитивным проблемам. Наконец, обилие информации в соцсетях и интернете в целом перегружает ребенка, мешает развивать критическое мышление и повышает уровень стресса, заключила специалист.

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что детям до 14 лет следует полностью ограничить доступ к социальным сетям. По его мнению, это позволит уберечь их психику от информационной перегрузки и ментальных расстройств.