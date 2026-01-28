Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 16:58

Бастрыкин возбудил уголовное дело против сочинского судьи

Бастрыкин возбудил дело о превышении полномочий против сочинского судьи Слуки

Александр Бастрыкин Александр Бастрыкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении сочинского судьи Валерия Слуки, сообщила пресс-служба ведомства. Полномочия судьи прекращены досрочно.

С согласия Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации возбуждено уголовное дело по семи эпизодам преступлений, — говорится в сообщении.

По версии следствия, с июня 2021 по июль 2022 года Слука необоснованно принял к производству ряд исков и вынес семь заведомо незаконных решений. Эти решения привели к изъятию земельных участков из муниципальной собственности Сочи.

Отмечается, что судья не проводил рассмотрения по существу, не исследовал доказательства и не привлекал к процессу представителей ответчика и заинтересованных лиц, отмечают в СК. Впоследствии апелляционная инстанция отменила все оспариваемые решения Слуки, отказав в удовлетворении исков и вернув земельные участки в муниципальную собственность.

Ранее Бастрыкин вмешался в историю школьницы из Омской области, которая почти ослепла на один глаз после случайности. Инцидент произошел еще в августе 2024 года: во время ссоры двух мальчиков один из них швырнул металлический предмет, который прилетел в стоявшую рядом девочку.

Следственный комитет
уголовные дела
судьи
превышение полномочий
Александр Бастрыкин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Получили ранения, лишились конечностей»: наемник о службе в ВСУ
В Польше собираются лишить пособия ряд украинских беженцев
Ушел из жизни легендарный режиссер-документалист
Забудьте о другом ужине: венгерское жаркое из печени — сочно, пряно и сытно
«По сути дела, убивают ребенка»: школьницу травят из-за смерти отца на СВО?
Экономист Сакс объяснил, на что готов Зеленский ради своего эго
В Куршевеле сгорел бутик Rendez-Vous, где проходил скандальный корпоратив
Россиянину после ДТП со снегоходом «собрали» лицо
Расстройство Трампа. США замахнулись на Исландию: что грозит РФ
Появились кадры оползня, превратившего грузовик и бульдозер в груду металла
В Подмосковье введут новые правила для мобильных торговых точек
На Украине раскрыли, каких необычных специалистов начал привлекать Ермак
Юрист ответил, можно ли заставлять сотрудников убирать снег
Многим зданиям на Сицилии предрекли обрушение после прошедшего оползня
В эфире «радио Судного дня» прозвучало новое таинственное сообщение
Автоэксперт перечислил риски праворульных машин
Александра Олейникова проводили в последний путь
В Сеть попали кадры последних секунд жизни украинского летчика
Астрономы предупредили о возможных магнитных бурях на Земле
В Госдуме резко высказались о травле дочери погибшего бойца СВО из Ростова
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.