Бастрыкин возбудил уголовное дело против сочинского судьи

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении сочинского судьи Валерия Слуки, сообщила пресс-служба ведомства. Полномочия судьи прекращены досрочно.

С согласия Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации возбуждено уголовное дело по семи эпизодам преступлений, — говорится в сообщении.

По версии следствия, с июня 2021 по июль 2022 года Слука необоснованно принял к производству ряд исков и вынес семь заведомо незаконных решений. Эти решения привели к изъятию земельных участков из муниципальной собственности Сочи.

Отмечается, что судья не проводил рассмотрения по существу, не исследовал доказательства и не привлекал к процессу представителей ответчика и заинтересованных лиц, отмечают в СК. Впоследствии апелляционная инстанция отменила все оспариваемые решения Слуки, отказав в удовлетворении исков и вернув земельные участки в муниципальную собственность.

