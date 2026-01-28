Владелица незаконной пристройки в столичном ЖК нашлась в неожиданном месте Хозяйка скандальной пристройки в московском ЖК нашлась в глуши под Тамбовом

Владелицу незаконной пристройки к элитному ЖК на Садовнической улице в Москве нашли в деревенской глуши, сообщил канал РЕН ТВ. Скандал возник из-за капитальной террасы, значительно увеличившей площадь одной из квартир первого этажа. Пристройка уже начала портить исторический фасад здания и создавать опасную нагрузку на фундамент.

Главной загадкой в этом деле стала личность владелицы недвижимости Надежды Домокуровой, которая по документам значится инициатором и председателем общедомового собрания. Канал нашел ее в глухой деревне Тамбовской области, где женщина ведет затворнический образ жизни и, по словам соседей, годами не выезжала в столицу. Сама пенсионерка отрицает участие в судебных разбирательствах, хотя ее имя стоит под протоколами с поддельными подписями.

Я ничего говорить никому не буду! Все у меня официально, какие там суды-то! — заявила Домокурова.

Позже выяснилось, что подписи более чем 70 владельцев квартир под разрешением на строительство были подделаны. Мещанский суд признал разрешение на возведение пристройки недействительным.

