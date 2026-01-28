Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 16:59

Владелица незаконной пристройки в столичном ЖК нашлась в неожиданном месте

Хозяйка скандальной пристройки в московском ЖК нашлась в глуши под Тамбовом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Владелицу незаконной пристройки к элитному ЖК на Садовнической улице в Москве нашли в деревенской глуши, сообщил канал РЕН ТВ. Скандал возник из-за капитальной террасы, значительно увеличившей площадь одной из квартир первого этажа. Пристройка уже начала портить исторический фасад здания и создавать опасную нагрузку на фундамент.

Главной загадкой в этом деле стала личность владелицы недвижимости Надежды Домокуровой, которая по документам значится инициатором и председателем общедомового собрания. Канал нашел ее в глухой деревне Тамбовской области, где женщина ведет затворнический образ жизни и, по словам соседей, годами не выезжала в столицу. Сама пенсионерка отрицает участие в судебных разбирательствах, хотя ее имя стоит под протоколами с поддельными подписями.

Я ничего говорить никому не буду! Все у меня официально, какие там суды-то! — заявила Домокурова.

Позже выяснилось, что подписи более чем 70 владельцев квартир под разрешением на строительство были подделаны. Мещанский суд признал разрешение на возведение пристройки недействительным.

Ранее житель дома на юге Москвы избил пожилую соседку ложкой для обуви. Произошедшее попало в поле зрения камеры видеонаблюдения. Гнев мужчины вызвало то, что женщина часто заказывала доставку на дом.

Тамбовская область
суды
элитное жилье
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Получили ранения, лишились конечностей»: наемник о службе в ВСУ
В Польше собираются лишить пособия ряд украинских беженцев
Ушел из жизни легендарный режиссер-документалист
Забудьте о другом ужине: венгерское жаркое из печени — сочно, пряно и сытно
«По сути дела, убивают ребенка»: школьницу травят из-за смерти отца на СВО?
Экономист Сакс объяснил, на что готов Зеленский ради своего эго
В Куршевеле сгорел бутик Rendez-Vous, где проходил скандальный корпоратив
Россиянину после ДТП со снегоходом «собрали» лицо
Расстройство Трампа. США замахнулись на Исландию: что грозит РФ
Появились кадры оползня превратившего грузовик и бульдозер в груду металла
В Подмосковье введут новые правила для мобильных торговых точек
На Украине раскрыли, каких необычных специалистов начал привлекать Ермак
Юрист ответил, можно ли заставлять сотрудников убирать снег
Большинство зданий в Сицилии находятся на грани обрушения
В эфире «радио Судного дня» прозвучало новое таинственное сообщение
Автоэксперт перечислил риски праворульных машин
Александра Олейникова проводили в последний путь
В Сеть попали кадры последних секунд жизни украинского летчика
Астрономы предупредили о возможных магнитных бурях на Земле
В Госдуме резко высказались о травле дочери погибшего бойца СВО из Ростова
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.