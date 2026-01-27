Пожилую москвичку избили ложкой для обуви из-за частых доставок на дом

Житель дома на юге Москвы избил пожилую соседку ложкой для обуви, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Росгвардии. Произошедшее попало в поле зрения камеры видеонаблюдения. Гнев мужчины вызвало то, что женщина часто заказывала доставку на дом.

В опубликованном ролике видно, как сосед выбегает из квартиры и несколько раз бьет пенсионерку, выкрикивая оскорбления. В ответ женщина применила против агрессора перцовый баллончик. Вскоре на место конфликта прибыли росгвардейцы. Они нашли обидчика на лестнице в одном тапке. Мужчину задержали и доставили в отделение полиции.

Ранее житель Верхней Пышмы в Свердловской области избил женщину в подъезде жилого дома. Произошедшее попало в поле зрения камеры видеонаблюдения. В ролике отчетливо видно, как мужчина избивает потерпевшую на глазах у свидетельницы. В общей сложности россиянин ударил женщину 16 раз.

До этого в Южно-Сахалинске задержали женщину, которая избивала приемную дочь почти полгода. Из-за полученных травм пятилетнюю девочку госпитализировали. В отношении 39-летней матери возбудили уголовное дело.