26 января 2026 в 19:01

Россиянин набросился на женщину в подъезде и ударил ее почти 20 раз

Житель Свердловской области избил женщину в подъезде на глазах свидетельницы

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Житель Верхней Пышмы в Свердловской области избил женщину в подъезде жилого дома, сообщает Telegram-канал Ural Mash со ссылкой на пресс-секретаря управления МВД России по региону Валерия Горелых. Произошедшее попало в поле зрения камеры видеонаблюдения. В ролике отчетливо видно, как мужчина избивает потерпевшую на глазах свидетельницы.

Уточняется, что в общей сложности россиянин ударил женщину 16 раз. Он бил ее руками по лицу, а также пнул ногой. При этом в конце ролика мужчина сам упал. Полиция устанавливает личности всех троих участников конфликта. В скором времени дебошир будет привлечен к ответственности.

Ранее в Южно-Сахалинске задержали женщину, которая избивала приемную дочь. Из-за полученных травм пятилетнюю девочку госпитализировали. В отношении 39-летней матери возбудили уголовное дело. Установлено, что она избивала несовершеннолетнюю почти полгода.

До этого в подмосковном Лыткарино трое подростков, предположительно, избили пожилого мужчину. По данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Личности подозреваемых уже установлены, с ними проведены беседы.

