Звезда фильма «Я шагаю по Москве» судится с экс-супругой

Российский актер Евгений Стеблов, известный по фильмам «Я шагаю по Москве» и «По семейным обстоятельствам», пытается выписать бывшую жену из квартиры за 40 млн рублей, сообщает телеканал НТВ. Элитная жилплощадь актера расположена всего в пяти минутах от Кремля.

Бывшая супруга артиста больше не проживает в этой квартире, но до сих пор не выписалась из нее, несмотря на развод. СМИ утверждают, что после расставания супруга вынесла из дома все, включая веник и швабру.

Стеблов был дважды женат, в первый раз на Татьяне Осиповой. С ней он прожил в браке 40 лет, у пары родился сын. Он стал актером, но потом ушел в Соловецкий Спасо-Преображенский монастырь. Осипова умерла в 2010 году. Овдовевший актер женился на Любови Глебовой, но их брак продлился недолго. В начале 2025 пара объявила о разводе.

Ранее в Тушинском районном суде началось рассмотрение иска от бывшей жены к шеф-повару Константину Ивлеву. Она настаивает на изменении условий выплат по алиментам. Экс-супруга утверждает, что ведущий кулинарных шоу «На ножах» и «Адская кухня» скрывает реальные доходы и занижает размер алиментных выплат.