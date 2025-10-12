Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 11:19

Звезда фильма «Я шагаю по Москве» судится с экс-супругой

Актер Стеблов судится с бывшей женой из-за квартиры за 40 млн рублей

Актер Евгений Стеблов Актер Евгений Стеблов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский актер Евгений Стеблов, известный по фильмам «Я шагаю по Москве» и «По семейным обстоятельствам», пытается выписать бывшую жену из квартиры за 40 млн рублей, сообщает телеканал НТВ. Элитная жилплощадь актера расположена всего в пяти минутах от Кремля.

Бывшая супруга артиста больше не проживает в этой квартире, но до сих пор не выписалась из нее, несмотря на развод. СМИ утверждают, что после расставания супруга вынесла из дома все, включая веник и швабру.

Стеблов был дважды женат, в первый раз на Татьяне Осиповой. С ней он прожил в браке 40 лет, у пары родился сын. Он стал актером, но потом ушел в Соловецкий Спасо-Преображенский монастырь. Осипова умерла в 2010 году. Овдовевший актер женился на Любови Глебовой, но их брак продлился недолго. В начале 2025 пара объявила о разводе.

Ранее в Тушинском районном суде началось рассмотрение иска от бывшей жены к шеф-повару Константину Ивлеву. Она настаивает на изменении условий выплат по алиментам. Экс-супруга утверждает, что ведущий кулинарных шоу «На ножах» и «Адская кухня» скрывает реальные доходы и занижает размер алиментных выплат.

