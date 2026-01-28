«Это их проблемы»: в Кремле объяснили, что выбрал ЕС вместо газа из России

Отказ европейских стран от российского газа будет их собственной проблемой и приведет к зависимости от США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, власти Евросоюза сами провоцируют ситуацию, ограничивая возможности диверсификации поставок, передает РИА Новости.
Это их проблемы. Они же все время говорили о диверсификации поставок газа. И сейчас они фактически сами себя ограничивают в этой диверсификации, — сказал представитель Кремля.
Песков пояснил, что Европа добровольно отказывается от наиболее конкурентоспособного российского трубопроводного и сжиженного газа, участвующего в мировой рыночной конкуренции. Он отметил, что американский газ продается по очень высоким ценам, а значительные расходы на топливо сокращают потенциальную прибыль европейской промышленности.
Ранее Совет ЕС принял решение о полном запрете на импорт СПГ из России с 1 января 2027 года. Помимо этого, с 30 сентября следующего года Евросоюз также прекратит закупки российского трубопроводного газа.