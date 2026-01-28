Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 17:07

«Это их проблемы»: в Кремле объяснили, что выбрал ЕС вместо газа из России

Песков назвал отказ Евросоюза от российского газа проблемами самого блока

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Отказ европейских стран от российского газа будет их собственной проблемой и приведет к зависимости от США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, власти Евросоюза сами провоцируют ситуацию, ограничивая возможности диверсификации поставок, передает РИА Новости.

Это их проблемы. Они же все время говорили о диверсификации поставок газа. И сейчас они фактически сами себя ограничивают в этой диверсификации, — сказал представитель Кремля.

Песков пояснил, что Европа добровольно отказывается от наиболее конкурентоспособного российского трубопроводного и сжиженного газа, участвующего в мировой рыночной конкуренции. Он отметил, что американский газ продается по очень высоким ценам, а значительные расходы на топливо сокращают потенциальную прибыль европейской промышленности.

Ранее Совет ЕС принял решение о полном запрете на импорт СПГ из России с 1 января 2027 года. Помимо этого, с 30 сентября следующего года Евросоюз также прекратит закупки российского трубопроводного газа.

Россия
Дмитрий Песков
газ
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты подробности побега осужденных террористов из российского СИЗО
«Получили ранения, лишились конечностей»: наемник о службе в ВСУ
В Польше собираются лишить пособия ряд украинских беженцев
Ушел из жизни легендарный режиссер-документалист
Забудьте о другом ужине: венгерское жаркое из печени — сочно, пряно и сытно
«По сути дела, убивают ребенка»: школьницу травят из-за смерти отца на СВО?
Экономист Сакс объяснил, на что готов Зеленский ради своего эго
В Куршевеле сгорел бутик Rendez-Vous, где проходил скандальный корпоратив
Россиянину «собрали» лицо после ДТП со снегоходом
Расстройство Трампа. США замахнулись на Исландию: что грозит РФ
Появились кадры оползня, превратившего грузовик и бульдозер в груду металла
В Подмосковье введут новые правила для мобильных торговых точек
На Украине раскрыли, каких необычных специалистов начал привлекать Ермак
Юрист ответил, можно ли заставлять сотрудников убирать снег
Многим зданиям на Сицилии предрекли обрушение после прошедшего оползня
В эфире «радио Судного дня» прозвучало новое таинственное сообщение
Автоэксперт перечислил риски праворульных машин
Александра Олейникова проводили в последний путь
В Сеть попали кадры последних секунд жизни украинского летчика
Астрономы предупредили о возможных магнитных бурях на Земле
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.