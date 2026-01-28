Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
В Дании сделали странное заявление о России

Премьер Дании Фредериксен заявила, что Россия якобы не хочет мира с Европой

Метте Фредериксен Метте Фредериксен Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что у российской стороны якобы нет желания урегулировать конфликт с европейскими странами. По ее словам, которые приводит The Guardian, между Вашингтоном и Старым Светом должно быть единство.

Россия не хочет мира с Европой, — считает она.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у России на протяжении многих веков наблюдается «дефицит дружеских чувств» с Польшей и странами Прибалтики. По словам пресс-секретаря президента РФ, эти государства по каким-то причинам постоянно пытаются выставить российскую сторону в плохом свете.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что внутри НАТО началась паника, потому что некому пожаловаться на действия США в отношении Гренландии. Она уточнила, что Североатлантический альянс продолжает демонизировать Россию и впутал в это еще и Китай вопреки всем «законам гравитации».

Также замглавы администрации США Стивен Миллер счел сомнительной правомочность контроля Дании над Гренландией. По его словам, Гренландия должна быть частью Соединенных Штатов, чтобы Вашингтон обеспечил безопасность региона Арктики и защитил интересы Североатлантического альянса.

