28 января 2026 в 18:27

Истязавшую дочь месяцами женщину отправили за решетку

Жительнице Бурятии назначили больше трех лет лишения свободы за истязания дочери

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Суд в Бурятии приговорил местную жительницу к трем годам двум месяцам лишения свободы за истязание дочери и угрозы убийством, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Ее признали виновной сразу по трем статьям Уголовного кодекса России. Она отправится отбывать наказание в колонию общего режима.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — сообщили в ведомстве.

Суд установил, что подсудимая с января по август 2025 года регулярно избивала и оскорбляла свою дочь за незначительные проступки. Однажды после побоев мать схватила ребенка за шею и начала душить, сопровождая это угрозами убийства, которые девочка восприняла как реальные. После очередного нападения девочка сбежала из дома, укрылась у подруги и рассказала о происходящем бабушке, после чего та обратилась в полицию.

Ранее Новосибирский областной суд смягчил приговор руководителю и воспитателю частного детского сада «Маленький принц», осужденным за истязание детей. Апелляция сократила сроки наказания обеим подсудимым на полгода — до четырех и трех лет лишения свободы.

