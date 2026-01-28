«Получили ранения, лишились конечностей»: наемник о службе в ВСУ Наемник из Колумбии рассказал, что в ВСУ выжили единицы

Украинский наемник из Колумбии сообщил радиостанции La FM, что среди его товарищей, примкнувших к ВСУ, выжили единицы. По словам иностранца, изначально в ряды вооруженных сил вступило 120 человек.

Мы приехали группой численностью примерно 120 человек. Из этих 120 человек на данный момент не осталось и 10 боеспособных, потому что многие погибли, получили ранения, лишились конечностей, — рассказал наемник.

По информации радиостанции, Киев вербует наемников черед подставные фирмы. Один из отставных военных также рассказал, что вербовщики заманивают иностранцев на Украину несбыточными обещаниями больших гонораров.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что командование Вооруженных сил Украины перебросило значительную часть иностранных наемников на ключевой участок фронта в Харьковской области. По его словам, основная концентрация наемных формирований наблюдается в районе Купянской агломерации. Он также рассказал, что командование предпринимает попытки стабилизировать линию фронта по всем участкам специальной военной операции. В Минобороны России не комментировали данную информацию.